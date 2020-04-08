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Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi: Yardımlarından dolayı Türkiye ve Başkan Erdoğan'a minnettarız

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği bu emsalsiz zamanda kendilerine yardım eden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını belirtti.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 13:02 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 13:02
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Thaçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüklerini, tıbbi malzemeler içeren yardımı kabul ettiklerini bildirdi.

Paylaşımında "müttefiklerle daha güçlü (strongerwithallies)" etiketini kullanan Thaçi, "Bu emsalsiz zamanda Kosova'ya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye derinden minnettarız." ifadesini kullandı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla aralarında Kosova'nın da bulunduğu yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, bu sabah Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.

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