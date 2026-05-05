  • Türkiye ve Ermenistan arasında tarihi imza! Paşinyan'ın rozetinde dikkat çeken detay
Türkiye ve Ermenistan arasında tarihi imza! Paşinyan'ın rozetinde dikkat çeken detay

Türkiye ile Ermenistan bu yıl Tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için mutabakat imzaladı. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yakasına taktığı harita rozeti dikkat çekti.

METE ALİ MAVİŞ5 Mayıs 2026 Salı 08:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan'ı temsilen Yılmaz'ın yaptığı ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti. 40'tan fazla ülke liderinin katıldığı zirvede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine destek yinelendi.

Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin sınırında bulunan Ani Köprüsü'nün restorasyon uygulamasının yapılmasına dair mutabakat zaptı imzalandı. Yılmaz, ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini, ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı adımlarını ele aldıklarını kaydetti.

BARIŞA KATKI SUNACAK

Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımlardan memnuniyet duyduklarını dile getiren Yılmaz, "Mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut işbirliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya'da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik işbirliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

ROZETTEKİ HARİTA DETAYI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yakasına taktığı harita rozeti dikkat çekti. Mevcut Ermenistan'ın sınırlarını gösteren haritada Karabağ yer almadı ve tarihsel harita içinde gösterilen Ağrı Dağı'nın da olmadığı görüldü.

