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Dünya

Türkiye ve Katar'dan ortak karar! Yüzen devler bölgeye gidiyor

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla özgürlüğüne kavuşan Suriye için Türkiye ve Katar ortak bir karar aldı. Türkiye ve Katar, Suriye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak için bölgeye iki adet elektrik üreten 2 geminin gönderecek.

IHA7 Ocak 2025 Salı 14:36 - Güncelleme:
Türkiye ve Katar'dan ortak karar! Yüzen devler bölgeye gidiyor
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Suriye'ye enerji tedarikini arttırmak amacıyla Türkiye ve Katar'dan elektrik üreten 2 geminin gönderileceği belirtildi. Suriye'nin elektrik dağıtımından sorumlu müdürü Dai, Türkiye ve Katar'dan 2 elektrik üretim gemisi Suriye'ye geldiğini teyit ederek 2 ay içinde günde 8 saate kadar elektrik sağlamayı hedeflediklerin söyledi.

SURİYE'YE TÜRKİYE VE KATAR'DAN 2 ELEKTRİK GEMİSİ

Türkiye ve Katar, Beşar Esad yönetimi sırasında altyapıda meydana gelen hasardan etkilenen enerji tedarikini artırmak için Suriye'ye 2 elektrik üretim gemisi gönderiyor. Suriye Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumu Genel Müdürü Halid Ebu Dai, Suriye resmi medyasına yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Katar'dan 2 elektrik üretim gemisi Suriye'ye geliyor. Bu, 800 megavatlık enerjiye ve elektrik üretiminin yarısına denk geliyor. Eski rejim döneminde üretim ve iletim istasyonları ile elektrik bağlantı hatlarında meydana gelen hasar çok büyük. Bunları onarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Dai, Suriye'nin iki gemiyi ne zaman teslim alacağına dair bilgi vermedi.

Suriye'nin çoğu bölgesinde devlet tarafından günde sadece 2 veya 3 saat elektrik sağlanabiliyor. Esad'ın devrilmesinin ardından göreve gelen geçici hükümet, 2 ay içinde günde 8 saate kadar elektrik sağlamayı hedefliyor.

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