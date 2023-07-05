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Dünya

Türkiye ve Mısır arasında yeni dönem! Kuveyt, Umman ve Bahreyn'den açıklama geldi

Kuveyt, Bahreyn ve Umman, Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
Türkiye ve Mısır arasında yeni dönem! Kuveyt, Umman ve Bahreyn'den açıklama geldi
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Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarmasından övgüyle söz edildi.

Ankara ve Kahire arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, bu adımın, iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye, aralarındaki dostane ilişkileri geliştirmeye ve bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarması, "olumlu bir adım" olarak nitelendirilerek, bunun ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde ikili işbirliğinin güçlenmesine pozitif yansıyacağı kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, Ankara-Kahire arasında diplomatik temsilin yükseltilmesinden memnuniyet duyulduğunu ifade ederek, bunun işbirliğini güçlendireceği ve halkların lehine olacağını belirtti.

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyurulmuştu.

Türkiye ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği belirtilmişti.

Diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesinin yeni dönemde taraflar arasındaki ticari ilişkileri de olumlu etkilemesi bekleniyor.

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