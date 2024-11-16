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Dünya

Türkiye ve Yunanistan arasında sürpriz gelişme! Ortak teklif sunuldu

Katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ocak ya da Şubat 2025'te Yüksek Düzeyli İşbirliği Konferansı için tekrar Türkiye'ye geleceğini söyledi. Bakan Fidan, Türkiye ve Yunanistan'ın AGİT'te ortak proje yürüttüğünü ve AGİT yönetimi için ortak paket teklif ettiklerini ifade etti.

16 Kasım 2024 Cumartesi 07:56 - Güncelleme:
Türkiye ve Yunanistan arasında sürpriz gelişme! Ortak teklif sunuldu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları cevapladı.

- MİÇOTAKİS, OCAK-ŞUBAT 2025'TE TÜRKİYE'YE GELECEK

8 Kasım'daki Atina ziyareti ve Yunanistan-Türkiye ilişkilerine dair Fidan, ziyaretinin bir sürecin parçası olduğunu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ocak ya da Şubat 2025'te Yüksek Düzeyli İşbirliği Konferansı için tekrar Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Fidan, Yunanistan'a yaptığı ilk ikili ziyaretin olumlu bir atmosferde geçtiğini ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in de olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu kaydederek, iki ülke arasında önceki nesillerden aktarılanlar dahil karmaşık problemler bulunduğunu dile getirdi.

İki ülkede de iç siyasetin belli miktarda baskısı olduğunu aktaran Fidan, Türkiye'nin menfaatlerine halel getirmeden iki tarafın da razı olabileceği bir çözüme nasıl ulaşılabileceğinin arayışı içinde olduklarını ifade etti.

Fidan, Yunanistan'la başlatılan süreçte açıklıkla tartışmaya ve gerginliği yükseltmemeye odaklandıklarını kaydederek, Ege sorunu dışında adaların silahsızlandırılması, kıta sahanlığı, karasuları, statüsü belli olmayan yerler, hava sahası ve münhasır ekonomik bölge gibi birçok farklı mesele olduğunu anlattı.

- YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'DEN AGİT'TE ORTAK PROJE

Yerapetritis ile görüşmesinde Türk ve Müslüman azınlığın durumunu da görüştüklerini anlatan Fidan, Türkiye ve Yunanistan'ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında ortak bir proje yürüttüğünü ve AGİT yönetimi için ortak paket teklif ettiklerini söyledi.

Fidan, bu kapsamda AGİT Genel Sekreterliğine bir Türk adayın ve bir direktörlüğe de bir Yunan adayın ortak paket ve imzayla sunulduğunu anlattı.

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