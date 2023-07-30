İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2023 Pazar / 13 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınları uzaydan görüntülendi
Dünya

Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınları uzaydan görüntülendi

Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntülendi.

30 Temmuz 2023 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınları uzaydan görüntülendi
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Al Neyadi, Yunanistan ve Türkiye'yi etkileyen orman yangınlarının uzaydan fotoğraflarını paylaştı.

Neyadi, gönderisinde, "Sırasıyla Yunanistan ve Türkiye'deki orman yangınlarından yükselen dumanın bu görüntülerini, Uluslararası Uzay İstasyonu üzerlerinden geçerken yakalayabildim. Dünyanın dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele eden etkilenen cesur insanlar, lütfen güvende kalın. Düşüncelerimiz ve dualarımız her zaman sizinle" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.