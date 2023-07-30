Türkiye ve Yunanistan'daki orman yangınları uzaydan görüntülendi

Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Al Neyadi, Yunanistan ve Türkiye'yi etkileyen orman yangınlarının uzaydan fotoğraflarını paylaştı.



Neyadi, gönderisinde, "Sırasıyla Yunanistan ve Türkiye'deki orman yangınlarından yükselen dumanın bu görüntülerini, Uluslararası Uzay İstasyonu üzerlerinden geçerken yakalayabildim. Dünyanın dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele eden etkilenen cesur insanlar, lütfen güvende kalın. Düşüncelerimiz ve dualarımız her zaman sizinle" ifadelerini kullandı.