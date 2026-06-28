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Dünya

Türkiye, Venezuela'nın imdadına koştu! Türk ekiplerinin zamanla yarışı başladı

Türk arama kurtarma ekipleri şiddetli depremlerle yerle bir olan Venezuela'da çalışmalara başladı. Ekipler yıkılan 14 katlı binanın enkazında kalan canlı kişilerin olabileceği ihbarı üzerine bölgeye intikal etti.

AA28 Haziran 2026 Pazar 11:11 - Güncelleme:
Türkiye, Venezuela'nın imdadına koştu! Türk ekiplerinin zamanla yarışı başladı
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Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Depremden en çok etkilenen La Guaira şehrine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri La Paez Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binanın enkazında kalan canlı kişilerin olabileceği ihbarı üzerine bölgeye intikal etti.

Bölgede çalışan İspanyol arama-kurtarma ekipleriyle de koordinasyon kuran ekipler gerekli arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge sakinleri yıkılan 14 katlı binada 43 dairenin bulunduğu ve 41 dairenin meskun olduğu bilgisini paylaştı.

Enkazda daha önce canlı kurtarılanlar olduğunu söyleyen bölge sakinleri, enkazdan çıkarılan bir kişinin enkaz altında kalan diğer kişiler hakkında bilgi verdiğini de kaydetti.

Sadece yardım değil Türk halkının yardımseverliğini getirdik

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