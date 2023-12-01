İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9257
  • EURO
    31,5152
  • ALTIN
    1901.07
  • BIST100
    8016.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye vurgusu yaptı: Kıbrıs Türkleri asla Gazze'nin kaderini yaşamayacak
Dünya

Türkiye vurgusu yaptı: Kıbrıs Türkleri asla Gazze'nin kaderini yaşamayacak

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 'Kıbrıs'ta 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan beri barış var. Kıbrıs Türkleri etnik temizlik ve soykırım korkusuyla yaşamıyor. Kıbrıs Türkleri asla Gazze'nin kaderini yaşamayacak. Çünkü onların anavatan Türkiyeleri var.' dedi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 13:36 - Güncelleme:
Türkiye vurgusu yaptı: Kıbrıs Türkleri asla Gazze'nin kaderini yaşamayacak
ABONE OL

Mustafa Mulla Hüseyin, Gazimağusa'da düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

Büyükelçi Feyzioğlu, Facebook hesabından, katıldığı cenaze törenine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Feyzioğlu, paylaşımında Hüseyin'in şehit edildiğinde 27 yaşında "ailesine ekmek getirme derdinde olan bir delikanlı" olduğunu belirtti.

Hüseyin'in Larnaka-Mutluyaka arasında tanker aracıyla petrol taşıdığını kaydeden Feyzioğlu, "27 Aralık 1963'tü tarih. Yolunu kestiler. Araçtan indirdiler. Öldürdüler. Türk olduğu için. İşte Kıbrıs gerçeği. Makyajsız. Bugün Gazze'de bebekleri sırf Filistinli oldukları için öldürdükleri gibi." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, Hüseyin'in iki oğlu olduğunu, eşinin ve oğullarından Salih'in hayatta olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Feyzioğlu, Trulli-Larnaka bölgesinde Kayıp Şahıslar Komitesinin Ağustos 2022-Ocak 2023 kazıları sırasında bulunan kalıntıların, yapılan antropolojik ve genetik tetkikler sonucunda Hüseyin'e ait olduğunun 18 Ekim'de saptandığını ifade etti.

Hüseyin'i bugün defnettiklerini kaydeden Feyzioğlu, "Mulla Hüseyin artık 'kayıp' değil, bir mezarı var. Duygular karışık. Şehidimizin naaşını görmenin, EOKA katillerinin elinde neler yaşadığını düşünmenin kederi bir yanda, dua edecek bir kabre artık sahip olmasının huzuru diğer yanda. Allah Mustafa Mulla Hüseyin'e ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

"KIBRIS TÜRKLERİ ASLA GAZZE'NİN KADERİNİ YAŞAMAYACAK"

"Kıbrıs'ta 'barış' istiyoruz diyenlere" seslenen Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan beri barış var. Kıbrıs Türkleri etnik temizlik ve soykırım korkusuyla yaşamıyor. Rum Yönetimi'nin barıştan anladığı Kıbrıs Türkünü asimile etmek. Öyle olmasaydı, çoktan anlaşma sağlanmıştı. Olmadı, daha bir kaç ay önce resmi geçit töreninde hazır ol da selamladıkları katil EOKA'cıların torunları çoktan hazır. Yol ver gitsin diye mi düşünüyorlar acaba? Bunlar yanlış hesaplar. Çok yanlış. Kıbrıs Türkleri asla Gazze'nin kaderini yaşamayacak. Çünkü onların anavatan Türkiyeleri var."

Feyzioğlu, paylaşımında "Tek çözüm sahadaki gerçekliği, yani KKTC'nin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımak. Türkiye ve KKTC daima el ele oldu ve olacak." ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.