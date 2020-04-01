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Dünya

Türkiye yasaklamıştı, Makedonya'dan talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, ülkesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Norveç tarafından satın alınarak bağışlanan solunum cihazlarının Türkiye'deki ihracat yasağı nedeniyle ulaşmadığını belirterek, bu sorunun en kısa zamanda çözüleceği umduğunu bildirdi.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 07:57 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 07:57
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Pendarovski, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başta Çin olmak üzere diğer ülkeler tarafından bağışlanan solunum cihazlarının lojistiği hakkındaki soruyu yanıtlayan Pendarovski, Norveç tarafından Türkiye'den satın alınarak ülkesine bağışlanan solunum cihazlarıyla ilgili sorun hakkında birkaç gün önce bilgilendirildiğini aktardı.

Pendarovski, "Maalesef dost Türkiye, bilinen sebeplerden dolayı her türlü solunum cihazlarının ihracatını yasakladı." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi ile günlük iletişimde olduklarını ve bir çözüm bulmayı umduklarını vurgulayan Pendarovski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar bu sorunla ilgili bir çözümümüz yok. Bulacağımızı umuyorum. Türkiye ya da diğer büyük bir devlet için küçük fakat bizim için büyük olan söz konusu yardımın engelini kaldırmak için Türkiye ile diplomatik çabalarımıza devam edeceğiz. Bu bizim için önemli ve Türk dostlarımızın anlayışla karşılayacağını umuyorum."

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında ülkedeki diğer önlem ve gelişmeleri de değerlendirdiklerini anlatan Pendarovski, ülkede 18 Mart'ta ilan edilen bir aylık Olağanüstü Hal'in (OHAL) devam edip etmeyeceğini ilerleyen toplantılarda ele alacaklarını aktardı.

Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında geçen hafta solunum cihazlarının ihracatını ön izne bağlamıştı.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybederken, 329 vaka tespit edildi. Ülkede şimdiye kadar 12 kişi ise Kovid-19 tanısının ardından iyileşti.

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