Türkiye, Yunanistan ve İsrail'i alarma geçirdi: Türkler bizi 3 cepheden kuşatıyor

Petrol ve doğal gaz aramalarına hız veren Türkiye'nin hamleleri Yunanistan'ı tedirgin etti. Yunan medyasında yer alan habere göre, son 20 yılda Ankara'nın, bölgesel politikalardaki dalgalanmalar ve küresel piyasa oynaklığı nedeniyle enerji sektörüne önemli yatırımlar yaptığı ifade edildi.

ASYA, AFRİKA, BALKANLAR, KÖRFEZ...

Türkiye'nin Azerbaycan üzerinden Güney Kafkasya'ya, Türk Devletleri Teşkilatı aracılığıyla Asya'ya ve Katar üzerinden Basra Körfezi'ne kadar elini uzattığı ifade edilen haberde ayrıca Afrika ile Balkanlar'dan, Pakistan üzerinden Hint Okyanusu'na kadar bu alanın giderek genişlediği vurgulandı. Ayrıca Türkiye'nin bu bölgelerde insansız hava aracı anlaşmaları başta olmak üzere savunma, ekonomi ve siyasi bağlarının da oldukça güçlü olduğu dile getirildi.

Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koordineli hamlelerle ülkesini AB hidrokarbon ticaretinin 'anahtarı' haline getirmeye çalıştığı, doğu ve batıyı birbirine bağlayan hidrokarbon transit ve ticaret eksenlerinin geçtiği jeopolitik öneme sahip bölgelere ve ülkelere giderek daha fazla kazanımlar elde etmeyi başardığı belirtildi.

ZENGEZUR KORİDORU

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisi ile ortaya çıkan Zengezur Koridorunun açılmasıyla, Türkiye ve Azerbaycan'ın bu koridor ve Nahçıvan üzerinden enerji, karayolu ve demiryolu ile doğrudan bağlandığı, bu durumun Ankara'ya birçok fayda sağladığı ifade edildi. Bu noktada Türkiye'nin, Çin İpek Yolu'nun Avrupa'ya uzanan orta güzergahının son durağı haline geldiği vurgulandı.

PAKİSTAN İLE KRİTİK ANLAŞMA

Haberde ayrıca, Türkiye'nin Hindistan-BAE-Suudi Arabistan-Ürdün-İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan-AB'yi birbirine bağlayan IMEC projesini rekabetçi bir rota olarak görerek, gelecekte düzenleyici bir rol oynayabilmesi için Hindistan ve BAE'nin münhasır ekonomik bölgeleri arasında, Hürmüz Boğazı çıkışında yer alan Pakistan'ın münhasır ekonomik bölgesinde hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmek üzere Pakistan ile anlaştığı ifade edildi.

İslamabad-Ankara arasında imzalanan ve değeri 300 milyon doları aşan anlaşmanın, üçü açık deniz, ikisi karada olmak üzere toplam dört araziyi kapsadığı, teknik tanımlarından çok daha büyük bir öneme sahip olduğu dile getirildi.

Bu gelişmenin, Türkiye'nin enerji coğrafyasını çeşitlendirme çabası ile Pakistan'ın uzun süredir ihmal ettiği açık deniz petrol ve doğalgaz hedeflerini yeniden canlandırma çabası gibi iki acil ihtiyacın kesişme noktasını temsil ettiği vurgulandı.

SOMALİ İLE GELİŞEN İLİŞKİLER

Son olarak Türkiye'nin, Somali üzerinden, Hint-Arap Denizi-Kızıl Deniz-Akdeniz-AB'yi birbirine bağlayan Aden Körfezi'ne de adım attığı ve 2026'da Somali açıklarında petrol ve doğalgaz çıkarma amacında olduğu ifade edildi.

Haberde, son 20 yılda Ankara'nın, bölgesel politikalardaki dalgalanmalar ve küresel piyasa istikrarsızlığı nedeniyle enerjiye önemli derecede yatırım yaptığı aktarıldı.

YUNANİSTAN VE İSRAİL İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Türkiye'nin Zengezur-Pakistan Münhasır Ekonomik Bölgesi-Somali Münhasır Ekonomik Bölgesi koridorunda gerçekleştirdiği üç enerji hamlesinin, daha geniş bir jeopolitik planının parçası olduğu ifade edildi.

Haberde Türkiye'nin, doğuyu batıya bağlayan küresel hidrokarbon transit ve ticaret eksenlerinin geçtiği, jeopolitik açıdan büyük önem taşıyan bölgelere ve ülkelere giderek daha fazla kazanım elde ettiği, AB hidrokarbon ticareti için 'kilit' bir ülke olmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca son hamleler ile Yunanistan ve İsrail'in 3 cepheden kuşatılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Türkiye'nin enerji planına karşılık Atina'nın ise Güney Kıbrıs ve İsrail ile ittifakını güçlendirmesi gerektiği dile getirildi.