İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2023 Pazar / 3 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye Yüzyılı gazetesine Almanya'da yoğun ilgi
Dünya

Türkiye Yüzyılı gazetesine Almanya'da yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı kapsamında hazırlanan “Türkiye Yüzyılı” gazetesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de vatandaşlara dağıtıldı.

AA23 Nisan 2023 Pazar 01:28 - Güncelleme:
Türkiye Yüzyılı gazetesine Almanya'da yoğun ilgi
ABONE OL

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Berlin'in çeşitli noktalarında kendilerine ulaştırılan "Türkiye Yüzyılı" gazetesine yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye dışında en kalabalık Türk nüfusunun bulunduğu şehir olan Berlin'de dağıtılan gazetede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonu anlatılıyor.

İlk sayfada yerli ve milli otomobili TOGG hakkında bilgi verilen gazetede, Türkiye'nin savunma sanayinde yeni projelerle yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkardığına dikkat çekiliyor.

Türkiye'nin ulaştırma projelerine dair haberlerin de yer aldığı gazetede Türkiye'nin ulusal çıkar odaklı aktif dış politika izlediği vurgulanıyor.

32 sayfadan oluşan gazetede Anadolu Ajansının (AA) "Anadolu" ismiyle markalaştığı ve dünya haber liginde en üst sıralara yükselerek Yeşilhat, Ayırımcılık Hattı ve Teyit Hattı gibi prestij projeleriyle adından söz ettiği de aktarılıyor.

Türkiye'nin turizmde rekorlar kırarak büyüdüğüne işaret edilen gazetede, Türkiye'nin çevre sorunlarına küresel çözümler geliştirdiği, ecdat miraslarının da TİKA ile restore edilip korunduğu belirtiliyor, Türkiye'nin dijital atılımları anlatılıyor.

  • Türkiye Yüzyılı gazetesi
  • almanya
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.