Türkiye zirveye ulaştı! Afrika'da Türk rüzgarı esiyor

Ankara'nın Afrika'daki varlığı 20 yıl içerisinde hızla artış gösterdi. Türkiye'de 2005 yılının "Afrika Yılı" ilan edildi ve 2002 yılında söz konusu kıtada 12 olan elçilik sayısı 20 yıl içinde 44'e yükseldi. Türkiye'nin Kara Kıta'daki varlığı Yunanistan'ında ilgisini çekti. Yunan basınında 'powergame.gr' adlı internet sitesi, "Erdoğan'ın Türkiye'si Afrika'ya Nasıl Yayıldı?" başlıklı analizle Ankara'nın kıtadaki varlığını mercek altına aldı.

AVRUPA ÜLKELERİNİ GEÇTİ

Söz konusu haberde, "Türkiye'nin varlığı, Avrupa ve dünyadaki büyük ülkeleri ve ekonomileri geçti. Bu ülkeler, iç savaşlar ve güvenlik nedenleriyle Afrika ülkelerinden çekilmişti" ifadeleri kullanıldı.

'TÜRKİYE'NİN İMAJI DAHA DA GÜÇLENDİ'

Türkiye'nin büyükelçilikler aracılığıyla ortaya koyduğu varlığının, hem hükümetler hem de vatandaşlar tarafından olumlu bir unsur olarak algılandığının ve bu durumun Türkiye'nin olumlu imajını daha da güçlendirdiğinin altı çizildi.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ARTTI

Türkiye'nin Kara Kıta'da estirdiği rüzgarın ekonomik sonuçları da oldu. 2003'teki 5.4 milyar dolar olan ticaret hacmi 2021'de 34.5 milyar dolara yükseldi. Türk inşaat şirketleri, Afrika'da yapılmış en sembolik projelerden bazılarına imza attı. Doğu Afrika'da şimdiye kadar yapılmış en büyük stadyum olan Ruanda'daki Kigali Arena'dan ve Senegal'deki olimpik yüzme havuzundan Cibuti'deki devasa camiye kadar.



ERDOĞAN'IN AFRİKA ZİYARETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve geldiği günden beri sıklıkla bölgeye ziyaretler düzenlediğine de değinildi. Haberde, "Genişleme, başbakan seçildiğinden bu yana 31 Afrika ülkesini ziyaret eden ve kıta dışında bir devlet başkanı için rekor bir sayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damgasını açıkça gösteriyor" tespitinde bulunuldu.

THY 39 AFRİKA ÜLKESİNE UÇUYOR

Öte yandan, kıtada Türk dizilerine ilginin arttığı, Türk Hava Yolları'nın 39 Afrika ülkesinde 60 noktaya ulaştığı aktarıldı.

Aynı haberde, "Türkiye'nin Afrika'daki olumlu imajının katalizörü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) oldu" ifadesi kullanıldı.

TİKA'nın amacı sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında projeler gerçekleştirmektir. Sadece 2017 – 2022 döneminde 1884 proje hayata geçirilmiş veya tamamlanma aşamasındadır.

Son yıllarda hayata geçirilen sağlık projeleri arasında Libya Fizyoterapi Hastanesi, Türkiye-Nijerya Dostluk Hastanesi ve Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi de bulunuyor.

Star Gazetesi