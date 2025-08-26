İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0268
  • EURO
    47,8366
  • ALTIN
    4453.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye ziyareti sonrası skandal: NATO belgeleri ortada kaldı
Dünya

Türkiye ziyareti sonrası skandal: NATO belgeleri ortada kaldı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 2022'deki Türkiye ziyaretinden sonra hazırlanan, NATO sürecine dair gizli belgelerin havalimanında unutulması, İsveç'te güvenlik zaaflarını yeniden gündeme taşıdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Ağustos 2025 Salı 13:10 - Güncelleme:
Türkiye ziyareti sonrası skandal: NATO belgeleri ortada kaldı
ABONE OL

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 2022'de Ankara ziyaretinin ardından hazırlanan gizli belgeler, Stockholm Arlanda Havalimanı'nda unutuldu. NATO müzakerelerine ilişkin hassas bilgiler içeren dosyanın temizlik görevlisi tarafından bulunması, İsveç'te güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.

İsveç'in NATO üyelik sürecinde dikkat çekici bir güvenlik skandalı yaşandığı ortaya çıktı.

İsveç basınının haberine göre, Başbakan Ulf Kristersson'un Kasım 2022'de Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından hükümete ait gizli belgeler Stockholm Arlanda Havalimanı'nda unutuldu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından hazırlanan başbakanlık dosyasının bir kopyasının, havalimanında bırakıldığı belirtildi. Dosyada NATO müzakerelerine ilişkin hassas bilgiler içerdiği belirtilirken ve bir temizlik görevlisi tarafından bulunduğunu ifade edildi.

Belgelerin ne kadar süre erişime açık kaldığı ise bilinmiyor.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

İsveç Başbakanlığı olayı doğrularken, Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, inceleme sonucunda belgelerin "güvenlik sınıfına giren bilgiler" içermediğini ve resmi bir zarar tespitine gerek görülmediğini söyledi.

Ancak İsveç basını, belgelerin bir kısmının gizlilik kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Söz konusu klasörün, yurt dışı ziyaretlerde devlet yetkilileri için hazırlanan bilgi dosyalarından biri olduğu, içinde arka plan notları ve konuşma başlıklarının bulunduğu ifade edildi.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Olay, İsveç iç siyasetinde de tartışmalara yol açtı.

Sol Parti (Vänsterpartiet), yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek Başbakan Ulf Kristersson'u Anayasa Komitesi'ne şikayet etti.

Partinin dış politika sözcüsü Hakan Svenneling, hükümetin daha önce de benzer sorunlar yaşadığına dikkat çekerek bunun ciddi bir güvenlik zaafı olduğunu savundu.

NATO SÜRECİNDE YAŞANDI

Skandal, İsveç'in NATO üyeliği için yürüttüğü kritik diplomasi trafiği sırasında meydana geldi. Stockholm yönetiminin Türkiye'nin onayını almak için yoğun temaslarda bulunduğu bu dönemde yaşanan güvenlik açığı, İsveç iç siyasetinde hükümete yönelik eleştirileri daha da artırdı.

  • İsveç Başbakanı
  • NATO süreci
  • güvenlik zaafları

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.