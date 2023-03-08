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Dünya

Türkiye'deki depremler sonrası Putin talimatı verdi

Türkiye'deki depremler sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine, ülkede deprem riski bulunan bölgeleri sürekli gözlemleme talimatı verdi.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 07:30 - Güncelleme:
Türkiye'deki depremler sonrası Putin talimatı verdi
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Rus hükümetine, Rusya'da tehlikeli doğa olaylarının incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerindeki durumun da sürekli gözlemlenmesine yönelik önlemler geliştirme ve uygulama talimatı verdiği belirtildi.

Bu sürece madencilik ve balıkçılık endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmeler ile devlet kuruluşlarının dahil edilebileceği kaydedilen açıklamada, Kamçatka Yarımadası ve Sahalin Adası'nda doğa olayların yaşanması risklerini azaltılması ve sonuçlarının hafifletilmesine yönelik projelerin de hayata geçirilmesi istendiği ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili gerekli raporun ağustosa kadar hazırlanması gerektiği vurgulandı.

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