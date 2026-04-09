Türkiye'den Atina'yı çıldırtan hamle! Yunan ordusuna 'teyakkuza geçin' çağrısı: S-400'e eşdeğer

Yunanistan merkezli Pentapostagma'da yer alan haberde, Türkiye'nin savunma sanayi yatırımlarına hız verdiği aktarılırken, Ankara'nın Kıbrıs adası, Güneydoğu Akdeniz ve Ege'de Mavi Vatan ilkesine uygun çalışmalar yürüttüğü vurgulandı.

Haberde, bu nedenle bir yandan Silahlı Kuvvetlerinin uçaksavar füzeleri, karadan karaya füzeler ve mühimmat alanındaki füze kapasitesi güçlendirilirken, diğer yandan ROKETSAN savunma şirketinin yeni altyapı ve üretim tesislerini hizmete açtığı dile getirildi.

TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR...

ROKETSAN'ın, kritik füze ve silah sistemleri ile yeni tesislerin teslimatı için bir tören düzenlediği ifade edilen haberde, TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR sistemleri ile ÇAKIR ve SOM füzeleri ve MAM-T ve MAM-L gibi çeşitli mühimmatların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiği vurgulandı.

Haberde, 7 Nisan'da Ankara'da ROKETSAN tesislerinde düzenlenen bir törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine iki adet TAYFUN BLOK 2, iki destek aracı ve bir Ateş Kontrol Merkezi aracının teslim edildiği ifade edildi.

"S-400'LERE DENK"

Modern hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlan SİPER sisteminin Rus S-400'lerine eşdeğer olduğu ifade edilen haberde, İran savaşının yansımalarının SİPER gibi sistemlere olan ihtiyacı bir kez daha gösterdiği ve ROKETSAN'ın bu ihtiyaca anında karşılık verdiği dile getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan yeni teslimatların, Çelik Kubbe'nin hızla gelişme noktasında olduğunu gösterdiği ifade edildi.

"BİZ İÇ ÇEKİŞMELERLE UĞRAŞIRKEN KOMŞU SİLAHLANIYOR"

"Komşunun" orduyu hızla güçlendirdiği bir dönemde Atina'nın ise çalkantılı iç siyasi durumla mücadele ettiği ifade edilerek, seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın, kendi kendine yeten tek partili bir hükümetin ortaya çıkarak silahlanma yarışında hızla karar alması gerektiği dile getirildi.

Türkiye'nin savunma sanayi çalışmaları kapsamında ordusunun güçlendiği ifade edilen haberde, Yunan ordusunun yeni duruma hazırlık yapması ve teyakkuzda olması gerektiği vurgulandı.