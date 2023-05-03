İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4812
  • EURO
    21,5523
  • ALTIN
    1263.29
  • BIST100
    4370.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'den Atina'yı titreten hamle: Bu bize bir mesaj
Dünya

Türkiye'den Atina'yı titreten hamle: Bu bize bir mesaj

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan sonraki durağı, bu sabah itibariyle İzmir oldu. Türkiye'deki savunma sanayii gelişmelerini dikkatle takip eden Yunanistan medyası, TCG Anadolu'yu yakın markaja aldı. Yunan Pentapostogma haber sitesinde, 'Amaç belli: Anadolu'nun Ege'ye geçmesiyle Yunanistan'a karşı güç gösterisi' ayrıntısına yer verilerek şöyle denildi: Ege'de Türk savaşçılarının veya diğer hava varlıklarının yeniden ortaya çıktığını da göreceğiz.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Türkiye'den Atina'yı titreten hamle: Bu bize bir mesaj
ABONE OL

İstanbul Sarayburnu'nda bir süre halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu gemisi, bu kez İzmir'de görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, gemiyi 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini açıkladı.

YUNANİSTAN'IN GÖZÜ TCG ANADOLU'DA

Türkiye'deki savunma sanayii gelişmelerini dikkatle takip eden Yunanistan medyası, İzmir'e doğru yola çıkan gemiyle ilgili gelişmeleri aktardı.

ERT: İZMİR'DEKİ VARLIĞI MESAJ NİTELİĞİNDE

ERT televizyonu, dün Çanakkale Boğazı'nı geçen TCG Anadolu savaş gemisinin, 3 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de olmasının beklendiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı, geminin İzmir'deki varlığının mesaj niteliğinde olduğuna dair açıklaması hatırlatıldı.

PENTAPOSTOGMA: YUNANİSTAN'A KARŞI GÜÇ GÖSTERİSİ

Pentapostogma, "Hızlı gelişmeler! Türk uçak gemisi Anadolu, İzmir'e gitmek üzere ayrıldı" ifadesini kullandı.

Haberde, "Amaç belli: Anadolu'nun Ege'ye geçmesiyle Yunanistan'a karşı güç gösterisi." ayrıntısına yer verilerek şöyle denildi:

Ege'de Türk savaşçılarının veya diğer hava varlıklarının yeniden ortaya çıktığını da göreceğiz.

ETHNOS: İZMİR'E HAREKET ETTİ

"Anadolu savaş gemisi İzmir'e hareket etti" diyen Ethnos, haberinde gemiden bir kareye yer verdi.

Aynı zamanda Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Mısır'a seyahat eden vatandaşların sınır kapısında vize alabileceklerini duyurduğuna dikkat çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.