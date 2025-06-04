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Dünya

Türkiye'den Avrupa ülkeleri ile stratejik adım! Elektromanyetik savaş kabiliyeti geliştirilecek

Geçtiğimiz Nisan ayında bazı NATO ülkelerinin Ukrayna'yı 'elektromanyetik savaş' yetenekleri konusunda desteklemek için bir koalisyon oluşturduğu açıklanmıştı. Söz konusu koalisyonun, kendi iletişimlerini güvence altına almayı, keşif yapmayı, düşman iletişimini bozmayı ve insansız hava araçlarına karşı savunmayı kapsayan ve önemi giderek artan bir alan olan elektromanyetik savaşa odaklandığı ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, elektromanyetik muharebe kabiliyetlerinin genişletilmesini destekleyen grubun büyüyeceğini, Belçika, Estonya, İtalya, İsveç ve Türkiye'nin girişime katılmayı planladığını duyurdu.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 22:13 - Güncelleme:
Türkiye'den Avrupa ülkeleri ile stratejik adım! Elektromanyetik savaş kabiliyeti geliştirilecek
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Ukrayna Temas Grubu, Almanya ve İngiltere'nin öncülüğünde Brüksel'deki NATO karargahında 28. toplantısını tamamladı.

Toplantının ardından Almanya Savunma Bakanı Pistorius, İngiliz mevkidaşı John Healey ve Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile ortak basın açıklaması yaptı.

Pistorius, toplantıda müttefiklerle beraber Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Alman Bakan, "Bu, bireysel olarak çok büyük boyuttaki projeleri ortaklaşa yönetmemizi sağlayacak. Bu teklifler ayrıca Ukrayna endüstrisi ve müttefik ülkelerin endüstrileri arasında iş birliğini de teşvik edecek." dedi.

TÜRKİYE GİRİŞİME KATILMAYI PLANLIYOR

Pistorius ayrıca elektromanyetik muharebe kabiliyetlerinin genişletilmesini destekleyen grubun büyüyeceğini, Belçika, Estonya, İtalya, İsveç ve Türkiye'nin girişime katılmayı planladığını duyurdu.

Savunma harcamaları ölçütü olarak ABD'nin talep ettiği yüzde 5'le ilgili fikri sorulan Pistorius, şu yanıtı verdi:

"Şunu vurgulamak isterim ki, bundan sonra gerçekten hiç kimse yüzde 5'i varsaymıyor çünkü bu gerçekten gerçekçi değil. Bahsettiğimiz şey, önümüzdeki yıllarda yüzdeyi artırmak. Bu mümkün ve kesinlikle gerekli. Bu konuyu (24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak) zirvede tartışacağız. Bu, kimseyi hayal kırıklığına uğratmakla ilgili değil. 'Gerekli olan' ve 'mümkün olan' arasında bir müzakereyle ilgili."

İngiltere Savunma Bakanı Healey de bu hedefin tartışmaya açık olduğunu belirterek, "taahhütlerin her ülkenin ittifaka katkıda bulunduğu yeteneklerle ölçülmesi gerektiğini" vurguladı.

"RAMSTEİN ENDÜSTRİ YATIRIMI GİRİŞİMİ"

Umerov da Ukrayna Temas Grubu toplantısının ortak çabalarda "yeni bir aşamaya işaret ettiğini" söyledi.

Ukraynalı şirketlerin müttefik ülkelerde fabrikalar kurarak üretim yapması ve savaş boyunca üretilen ürünlerin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda bir anlaşmaya vardıklarını dile getiren Umerov, fikri şöyle detaylandırdı:

"İlgili ortak ülkelerden gelen tüm teklifleri değerlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. İsmini teyit etmedik ama şimdilik buna 'Ramstein endüstri yatırımı girişimi' diyoruz. Bu girişim kapsamında stratejik bir değişim var. Ukraynalı şirketler Ukrayna Temas Grubundaki ortak ülkelerimize yatırım yapabilir ve bu ülkelerden de şirketler Ukrayna'da fabrikalarını kurabilir. Birlikte insansız hava araçları, füzeler, mühimmat ve diğer silahlar üreteceğiz."

Umerov, AB'nin ortak tedarik projelerine 150 milyar avroya kadar fon sağlayabilecek yeni mali aracı SAFE'in bu projeleri de desteklemesini umduğunu kaydederek, bunu bir "kazan-kazan durumu" olarak niteledi.

"Ramstein formatı" olarak da bilinen Ukrayna Savunma Temas Grubu, Ukrayna'yı Rusya ile savaşında destekleme çabalarını koordine etmeyi amaçlıyor.

Toplantıda Türkiye, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından temsil edildi.

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