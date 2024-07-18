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Dünya

Türkiye'den BMGK'da 'görevinizi yerine getirin' çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'deki korkunç suçlar ve ihlaller nedeniyle kurallara dayalı uluslararası düzenin çökme noktasına geldiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevini yerine getirmesi için çağrıda bulundu.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
Türkiye'den BMGK'da 'görevinizi yerine getirin' çağrısı
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BMGK'de düzenlenen Filistin oturumunda konuştu.

Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çeken Yıldız, gıda, su, elektrik ve tıbbi malzemeler gibi temel ihtiyaçlara erişimin çok kısıtlı olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, Gazze'nin kıtlığın eşiğinde olduğunu, mülteci kampları, okullar ve insani yardım çalışanlarının hedef alındığını dile getirdi.

İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği El-Mevasi'ye de saldırdığının altını çizen Yıldız, toplu mezarlar bulunduğunu ve Gazze'de insani yardımın bel kemiği olan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik fiziksel ve siyasi saldırıların sürdüğünü kaydetti.

- "BATI ŞERİA'DA DURUM ÇOK KIRILGAN"

Yıldız, işgal altındaki Batı Şeria'da da durumun çok kırılgan olduğu uyarısında bulundu.

Gazze'deki durumun yayılma riskine karşı da uyaran Yıldız, "İhtilafın yayılmasını her ne pahasına olursa olsun engellemeliyiz." diyerek, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Büyükelçi Yıldız, "Gazze'de korkunç suçlar ve ihlaller nedeniyle kurallara dayalı uluslararası düzen çökme noktasına gelirken hiçbir şey yapmadan duramayız. Uluslararası güvenlik ve barışı muhafaza etmekle yükümlü olan BMGK'ya görevini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konsey'in uluslararası hukuk ve BMGK kurallarına uyulması için somut adım atması gerektiğine işaret eden Yıldız, aynı zamanda BMGK üyelerinin iki devletli çözüme desteklerini göstermek için Filistin devletini tanımaları gerektiğini söyledi.

Yıldız, "Ateşkes sağlanmazsa daha önce görülmemiş düzeyde bir facia kaçınılmaz olur." vurgusunda bulundu.

  • BMGK
  • Gazze
  • Ahmet Yıldız

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