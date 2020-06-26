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Dünya

Türkiye'den Brezilya'nın salgınla mücadelesine maske desteği

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik'in (sol2) katılımıyla Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Tide Setubal Belediye Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 20 bin cerrahi maske yardımı yapıldı.

AA26 Haziran 2020 Cuma 23:50 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 23:50
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Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldı.

Açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında, ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizce gönderilen 20 bin cerrahi maske Başkonsolosluğumuzca Tide Setubal Belediye Hastanesine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kovid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya'da 54 bin 971 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 228 bin 114 kişide görüldü.

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