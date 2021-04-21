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  • Türkiye'den cephede hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı Deby için taziye mesajı
Dünya

Türkiye'den cephede hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı Deby için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucu vefat etmesinden üzüntü duyulduğunu bildirdi.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 10:48 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:48
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine önemli katkı sağlayan İdris Deby Itno'nun vefatı nedeniyle dost ve kardeş Çad halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Itno'nun silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucunda hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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