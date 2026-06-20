Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dev imza! Yunanistan acınacak halde: Avrupa bizi sırtımızdan bıçakladı

Geçtiğimiz günlerde Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İspanyol enerji şirketi Repsol, Macaristan merkezli MOL, İtalyan enerji devi Eni ve QatarEnergy'den oluşan konsorsiyum arasında yeni bir açık deniz enerji arama anlaşması imzalandı.

Anlaşmayı gündemine alan Yunan basını, Avrupa şirketlerinin bölgedeki varlığının Türk-Libya Mutabakat Zaptı'nın dolaylı bir teyidi anlamına geldiğini belirtti.

Haberde, Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin Bingazi'nin 140 km kuzeybatısında, 10 bin 300 km²'lik bir açık deniz bloğu için arama izni verdiği ifade edildi.

ATİNA ANLAŞMAYA ODAKLANDI

Avrupa şirketlerinin bölgedeki varlığının Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve analistler tarafından üç ana açıdan değerlendirildiğinin altı çizilen haberde, bu gelişmenin, Atina için en önemli endişe kaynağı olduğu ve Türkiye'nin, Yunanistan'ın egemenlik haklarını hiçe sayarak, Türk-Libya mutabakat zaptı ile belirlenen bölgede çok sayıda ülke ile çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

Haberde, Avrupalı yetkililerin Türk-Libya mutabakat zaptını geçersiz saydığı ancak, Avrupa enerji şirketlerinin (Repsol, MOL ve Eni gibi) Ankara ile operasyonel olarak birlikte hareket ettiği dile getirildi.

"YUNANİSTAN'I SIRTINDAN BIÇAKLADILAR"

Avrupa'nın bu tutumunun Yunanistan'ın sırtından bıçaklanması anlamına geldiği vurgulanılan haberde ayrıca, Türkiye'nin bu anlaşma ile Libya'nın doğusu ve batısı ile kazançlı bir ilişki yürüttüğü dile getirildi.

Kuzey Afrika'daki bu olağanüstü açık deniz projesinin ilerlemesinin, Libya'nın petrol ve doğalgaz endüstrisinin canlanmasına katkıda bulunacağı ve Orta ve Doğu Avrupa'nın enerji güvenliği için stratejik bir dönüm noktası oluşturacağı ifade edildi.

ANLAŞMA ŞİRKETLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

MOL Keşif ve Üretim Grubu Başkan Yardımcısı Zsombor Marton yaptığı açıklamada, "Repsol ve TPAO ile ortak projemizin, üretim paylaşım anlaşmasının imzalanmasıyla yeni bir aşamaya girmesinden dolayı heyecanlıyız. Bu aynı zamanda Libya'nın petrol ve doğalgaz endüstrisinin yeniden canlandırılmasında yeni bir dönüm noktasıdır ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Libya, Avrupa için stratejik öneme sahip olup Kuzey Afrika'da mükemmel bir açık deniz arama fırsatı sunmaktadır. Uzmanlığımızla Libya ekonomisine katkıda bulunmaya ve yeni bir kaynak aracılığıyla Orta ve Doğu Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirmeye kararlıyız" dedi