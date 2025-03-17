Türkiye'den dost ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Din Hizmetleri Müşavirliğince, başkent Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde ramazan ayı vesilesiyle gıda yardım etkinliği düzenlendi.

Türk ve Kırgız bayraklarıyla donatılan cami avlusunda düzenlenen programda "Müminler ancak kardeştir." ayetinin yer aldığı afiş asıldı.

Programa Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Salih Sezik, Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk ve Kırgız gönüllüler ile ülkede görevli Türk imamlar katıldı.

- "AMACIMIZ, HER BİR KIRGIZ KARDEŞİMİZİN DUASINI ALMAK"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız, her bir Kırgız kardeşin duasını almak." dedi.

Yardım kolilerinin Türkiye ve Avrupa'dan gönderilen zekatlarla alındığını söyleyen Sezik, bu vesileyle Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcileri ile Fransa'dan iki Türk gönüllünün Bişkek'e geldiğini belirtti.

Sezik, Kırgızistan'ın birçok bölgesinde ramazan boyunca yardımlar başta olmak üzere iftarlar ve ziyaretler yapacaklarını, yarın da Merkez İmam Serahsi Camisi'nde toplu iftar programını organize edeceklerini dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Emlak Hizmetleri Müdürü Alptuğ Güner, gıda kolisi dağıtmak için Kırgızistan'a geldiğini belirterek, bu programa vesile olan Türk yardımseverlere teşekkür etti.

- TÜRKİYE, BU YIL BİN 500 GIDA KOLİSİ DAĞITACAK

Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, Türkiye'nin her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttığını belirterek, bu yıl ülkede 1500 gıda kolisi dağıtacağını söyledi.

Zakirov, "Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine teşekkür ediyorum. Allah oruçlarını ve yardımlarını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

- GIDA KOLİLERİ TEK TEK TESLİM ALINDI

Yetkililer, un, makarna, salça, çay, şeker ve yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri daha önce belirlenen ihtiyacı olan ailelere tek tek teslim etti.

Türkiye'nin ramazan ayındaki gıda yardımlarıyla mutluluk yaşayan ailelerin çocuklarına da şeker hediye edildi.

- YARDIMI ALAN AİLELERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Gıda yardımı alanlardan Sağınbek Üsenaliyev, Kırgızlar ile Türklerin kardeş halklar olduğunu vurgulayarak, Türk halkına Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yardım kolilerinden dolayı teşekkür etti.

Abidahan Abdirasulova da "Türkiye'den gelen yardım kolisini aldık. Gönderenlerden Allah razı olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Bugün insanlarımızı mutlu ettiniz." dedi.

Ramazanın güzel geçtiğini belirten Fukarbay Anarkulov "Namaz ve teravihlerimizi kılıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Yardımlarınız için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.