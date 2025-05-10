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Dünya

Türkiye'den dost ülkeye yardım eli: Facia günlerdir sürüyor

Sudan'ın geçici başkenti Port Sudan'da yakıt depolarında çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlara karşı Türkiye, söndürme ekipmanları gönderiyor.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 22:41 - Güncelleme:
Türkiye'den dost ülkeye yardım eli: Facia günlerdir sürüyor
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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınların başladığı andan itibaren Sudanlı makamlarla iletişimde olduklarını ve onlardan gelen talep üzerine yangın söndürme malzemeleri ve ekipmanları hazırladıklarını belirtti.

Yangın söndürme köpüğü, hortumlar, yangın söndürmede kullanılan kıyafetleri ve gaz maskelerini kapsayan malzemelerin yakında Port Sudan'a ulaşacağını dile getiren Yıldız, malzemelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlandığı bilgisini paylaştı.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin ve Türk halkının yangınlar nedeniyle üzüntü duyduğunu kaydederek "Yangınlar adeta Türkiye'nin bir şehrinde olmuş gibi aynı hassasiyetle ve süratle bu malzemeleri sağladık. Her zaman olduğu gibi Sudan'ın yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığından 5 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Port Sudan'daki stratejik depolara "terörist saldırı" düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucunda gaz yağı depolarında çıkan ve daha sonra yakıtla dolu diğer depolara yayılan yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

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