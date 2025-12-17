İSTANBUL 14°C / 4°C
Dünya

Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı: Kalabalık alanlarda dikkatli olun

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu, Fransa'ya turistik ziyarette bulunacak Türk vatandaşları için seyahat uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, Türk ziyaretçilerin kalabalık alanlarda yankesicilere dikkat etmesi ve üzerlerinde fazla nakit bulundurmamaları istendi.

17 Aralık 2025 Çarşamba 12:07
Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı açıklamada, turistik amaçla Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlar için uyarı yapıldı.

Türk vatandaşlarından yanlarında pasaportların fotokopisini taşımaları, kalabalık alanlarda yankesicilere dikkat etmeleri ve üzerlerinde fazla nakit bulundurmamalarının istendiği açıklamada ayrıca ziyaretçiler kredi kartlarını temassız ve çevrim içi alışverişe de kapatmaları konusunda uyarıldı.

Açıklamada ayrıca acil durumlarda başkonsolosluğun ya da Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin (KÇM) aranabileceği belirtildi.

Vatandaşların arayabileceği telefon numaraları açıklamada şu şekilde paylaşıldı:

"+33 749 29 54 65 ve KÇM: +33 180 14 63 35"

