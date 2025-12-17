Begaj, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk Şubesi tarafından başkent Tiran'da düzenlenen, Arnavut ve Türk kurumlarının temsilcileri ile iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı akşam yemeğine katıldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın işletmeleri birbirine yaklaştırma, deneyim alışverişi, yatırım fırsatlarını teşvik etme ve Arnavutluk-Türkiye ekonomik diyaloğunu güçlendirme konusundaki katkısını takdir ettiğini söyleyerek, "Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkiler; tarihi dostluğa, stratejik işbirliğine ve güvenlik, istikrar ve ilerleme alanlarındaki ortak çıkarlara dayalı olarak mükemmel ve istikrarlıdır." dedi.

Ekonomik ortaklığın, bu ilişkinin temel direklerinden biri olduğuna işaret eden Begaj, "Son yıllarda ticaret hacminde, turizm alanındaki işbirliğinde ve her iki ülkenin yatırıma olan ilgisinde sürekli bir artış olmuştur. Bu, ülkelerimizin paylaştığı güvenin ve ortak bakış açısının açık bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Begaj, ekimde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu'nun, girişimleri karşılıklı etki yaratan somut projelere dönüştürme konusunda gerçek bir potansiyel gösterdiğini dile getirdi.

"ARNAVUTLUK-TÜRKİYE İŞ FORUMU'NU GÜÇLÜ VİZYON, YÜKSEK KATILIMLA VE BAŞARIYLA HAYATA GEÇİRDİK"

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler de Türkiye-Arnavutluk ticaret ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdıklarını, üyelerinin yatırım hacmini artırdıklarını, sektörel toplantıları ve diplomatik temasları yoğunlaştırdıklarını ve Türk yatırımcıların Arnavutluk'taki varlığını daha da güçlendirdiklerini aktardı.

İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl içerisinde Başbakan Edi Rama'nın liderliğinde başlattığımız Arnavutluk-Türkiye İş Forumu'nu güçlü vizyon, yüksek katılım ve başarıyla hayata geçirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın teşrifleriyle ölçeği, içeriği ve etkisi bakımından bugüne kadar benzeri gerçekleştirilmemiş iki ülke iş dünyası adına tarihi nitelikte bir foruma imza atmak bizlere nasip oldu."

Moskova'da Türkçe rüzgarı: Yunus Emre Enstitüsünde coşkulu tören

Asya'da Türk rüzgarı esmeye devam ediyor! Çin ve Rusya'nın ardından Türkiye üçüncü sırada