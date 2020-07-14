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Dünya

Türkiye'den Irak'a koronavirüs yardımı

Türkiye, komşu Irak'a yine tıbbi malzeme yardımında bulundu. Irak yönetimi, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaptığı tıbbi malzeme yardımının ülkeye ulaştığını duyurdu.

AA14 Temmuz 2020 Salı 07:30 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 07:39
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Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kayatürk Grup'un yaptığı ve maske, koruyucu giysiler, yüz siperliği ve cerrahi amaçlı kullanılan büyüteç gibi yaklaşık 1 milyon tıbbi malzemenin bulunduğu kargonun teslim alındığı bildirildi.

Uzun yıllardır süren savaş, istikrarsızlık, yolsuzluklar ve son olarak da Kovid-19 salgını, Irak'ta zaten zayıf bir altyapıya sahip sağlık sektörünü çökme noktasına getirmiş durumda.

Temmuz ayı başında da Türkiye'den Irak'a tıbbi malzeme yardımında bulunulmuştu.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 3 bin 250 can kaybı, 79 bin 735 de vaka bulunuyor.

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