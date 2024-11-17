Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvede 169 ülkeden temsilciler yer aldı. Katılım sağlayacak ülkelerden biri olarak bilinen ancak güvenlik gerekçesiyle ziyaretini iptal eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un neden katılmadığı ortaya çıktı.

İsrail basınından The Times Of İsrail'in haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan'a ziyareti Türkiye'nin hava sahasını kapatmasından dolayı iptal edildi.

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