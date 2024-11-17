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Dünya

Türkiye'den işgalci İsrail'e veto: Türk hava sahasını kullanma talebine ret cevabı

İşgalci İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretini 'güvenlik gerekçesiyle' iptal ettiğini duyurmasının ardından gerçek ortaya çıktı. Herzog'un ziyaretinin iptal edilme nedeninin Türkiye'nin geçiş izni vermeyerek hava sahasını kapatması olduğu belirtildi.

AA17 Kasım 2024 Pazar 20:14 - Güncelleme:
Türkiye'den işgalci İsrail'e veto: Türk hava sahasını kullanma talebine ret cevabı
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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvede 169 ülkeden temsilciler yer aldı. Katılım sağlayacak ülkelerden biri olarak bilinen ancak güvenlik gerekçesiyle ziyaretini iptal eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un neden katılmadığı ortaya çıktı.

İsrail basınından The Times Of İsrail'in haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan'a ziyareti Türkiye'nin hava sahasını kapatmasından dolayı iptal edildi.

YALAN ORTAYA ÇIKTI

İsrail Cumartesi akşamı yaptığı resmi açıklamasında, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'a yapacağı COP29 gezisinin 'güvenlik nedeniyle' iptal edildiğini duyurmuştu.

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