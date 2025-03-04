Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın görevlendirmesiyle, ülkede Anayasa taslağını hazırlamak üzere 7 kişilik komisyon belirlendi. Yeni Anaya Komisyon Başkanlığı'na Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamid el Avak seçildi. Artuklu Üniversitesi'nde 2016'dan beri görev alan Dr. Avak'ın Suriye'nin yeni Anayasa süreciyle ilgili Akşam Gazetesi'ne konuştu.

"TÜRKİYE BİZİ BIRAKMADI"

Büyük bir zafer duygusu hissettiklerini belirten Dr. Avak, 15 yıl boyunca verdikleri mücadelenin meyvelerini aldıklarını söyleyerek, "Türkiye bizleri 14 yıl boyunca yalnız bırakmadı. Bizler Türkiye'ye mülteci olarak geldik. Şimdi ise modern Suriye'nin yeniden inşa sürecinde rol oynayan isimler olarak geri dönüyoruz. Süreç kabiliyetlerimizi geliştirmemize imkan sağlandı ve halihazırda Suriye'nin inşasında oynayacağımız rolü tahkim etti" dedi.

"YARGI AKTİF İŞLEMELİ"

Suriye'de Baas Rejimi'nin topluma çok uzun yıllar boyunca adaletsizlik duygusunu getirdiğini dile getiren Dr. Avak yeni anayasayla ilgili şu detayları verdi: Rejim toplumdaki adaletsizliğin odağı haline geldi. Öncelikle bu adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıracak adımlar atılacak. İlk etapta toplumdaki adalet duygusunu yeniden tesis etmeye çalışacağız. Bu süreçte ise Suriye Anayasa Komisyonu ile birlikte heyetlerimize görevler düşecek. Yargı sistemi içinde hakim ve savcılar sisteminin aktif işler hale getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili ilk adımlar da atılmış durumda. Bu sistem içinde Baas rejimi ile çalışıp suça bulaşan kişilerin buralardan uzaklaştırılmasını sağlamak durumundayız.

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