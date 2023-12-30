Türkiye'den İslam düşmanlığına karşı doktrin değiştiren 10 adım

İslam düşmanlığıyla mücadelede Türkiye'nin girişimleri fark oluşturdu.

Bu yıl Avrupa'da Kuran-ı Kerim'e karşı 507 saldırı gerçekleşti. Avrupa'da bulunan camilere saldırı sayısı ise 34'ten 68'e çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin İslam karşıtlığı ile mücadelede attığı 10 somut adım şöyle:

PLATFORMLARDA LİDERLİK

1- Türkiye, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Avrupa Konseyi gibi platformlarda İslam düşmanlığına karşı çabalara liderlik ediyor.

2- BM İnsan Hakları Konseyi'nin 12 Temmuz'daki 53'üncü oturumunda Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınayan bir karar kabul edildi. Kuran-ı Kerim'e karşı saldırılar dini nefret olarak tanımlandı.

3- 25 Temmuz'da BM Genel Kurulu'nda, kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren bir karar kabul edildi.

4- Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıların dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlanması, bundan sonra atılacak adımlar için müktesebat oluşturuyor.

5- 1 Temmuz'da İİT 18. Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı. 21 Eylül'de İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Toplantısı'nda Türkiye'nin çabaları sonucu ortak bildiri kabul edildi.

VATANDAŞA HUKUKİ DESTEK

6- Failler hakkında cezai işlemlerin başlatılması için diplomatik girişimlerde bulunuluyor. Vatandaşlara hukuki destek sağlanıyor.

7- İşlenen suçun düşünce özgürlüğüyle alakası olmadığı kamuoylarına anlatılıyor.

8- Kalıcı çözüm için İslam karşıtı eylemlerin suç sayılması için çaba harcanıyor.

9- Türkiye'nin girişimleriyle Danimarka'da "dini toplumlar için özel önemi haiz metinlere uygunsuz muamele edilmesini" suç tanımlayan yasa 14 Aralık'ta yürürlüğe girdi.

10- İsveç'te hükümet, önlemlerin alınması için Soruşturma Grubu oluşturdu. Malmö'deki Kuran yakma eyleminin faili, provokatör (Rasmus Paludan) için tutuklama kararı verildi. Iraklı bir şahsın (Salwan Momika) ise İsveç'ten sınırdışı edilmesi kararı alındı.