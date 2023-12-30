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Dünya

Türkiye'den İslam düşmanlığına karşı doktrin değiştiren 10 adım

Türkiye'nin İslam karşıtlığı ile mücadelede attığı adımlar dikkat çekiyor. BM'den İİT'ye uluslararası organizasyonlarda somut kararlar alındı. Danimarka'da yasa yürürlüğe girdi, İsveç'te provokatörler ceza aldı.

Sabah30 Aralık 2023 Cumartesi 07:57 - Güncelleme:
Türkiye'den İslam düşmanlığına karşı doktrin değiştiren 10 adım
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İslam düşmanlığıyla mücadelede Türkiye'nin girişimleri fark oluşturdu.

Bu yıl Avrupa'da Kuran-ı Kerim'e karşı 507 saldırı gerçekleşti. Avrupa'da bulunan camilere saldırı sayısı ise 34'ten 68'e çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin İslam karşıtlığı ile mücadelede attığı 10 somut adım şöyle:

PLATFORMLARDA LİDERLİK

1- Türkiye, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Avrupa Konseyi gibi platformlarda İslam düşmanlığına karşı çabalara liderlik ediyor.

2- BM İnsan Hakları Konseyi'nin 12 Temmuz'daki 53'üncü oturumunda Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınayan bir karar kabul edildi. Kuran-ı Kerim'e karşı saldırılar dini nefret olarak tanımlandı.

3- 25 Temmuz'da BM Genel Kurulu'nda, kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren bir karar kabul edildi.

4- Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıların dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlanması, bundan sonra atılacak adımlar için müktesebat oluşturuyor.

5- 1 Temmuz'da İİT 18. Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı. 21 Eylül'de İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Toplantısı'nda Türkiye'nin çabaları sonucu ortak bildiri kabul edildi.

VATANDAŞA HUKUKİ DESTEK

6- Failler hakkında cezai işlemlerin başlatılması için diplomatik girişimlerde bulunuluyor. Vatandaşlara hukuki destek sağlanıyor.

7- İşlenen suçun düşünce özgürlüğüyle alakası olmadığı kamuoylarına anlatılıyor.

8- Kalıcı çözüm için İslam karşıtı eylemlerin suç sayılması için çaba harcanıyor.

9- Türkiye'nin girişimleriyle Danimarka'da "dini toplumlar için özel önemi haiz metinlere uygunsuz muamele edilmesini" suç tanımlayan yasa 14 Aralık'ta yürürlüğe girdi.

10- İsveç'te hükümet, önlemlerin alınması için Soruşturma Grubu oluşturdu. Malmö'deki Kuran yakma eyleminin faili, provokatör (Rasmus Paludan) için tutuklama kararı verildi. Iraklı bir şahsın (Salwan Momika) ise İsveç'ten sınırdışı edilmesi kararı alındı.

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