Türkiye'den İslam ülkeleri genelinde bir ilk! Seul'de toplandılar

Filistin'in Tokyo Büyükelçisi ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülkelerinin Güney Kore büyükelçileri, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nde bir araya gelerek, Filistin meselesini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

Görüşmeye ilişkin, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TÜRKİYE'DEN İSLAM ÜLKELERİ GENELİNDE BİR İLK

Tamer, Filistin davasına destek ve dayanışma sergilemek üzere İİT'ye üye ülkelerin büyükelçilerinin Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği konutunda bir araya geldiğini belirtti.

Büyükelçi Tamer, "Daha önceden Arap ülkeleri büyükelçileri kendi aralarında toplanıp görüş alışverişinde bulunuyorlarmış. Ancak İslam ülkeleri genelinde bunu ilk defa Türkiye Büyükelçiliği bünyesinde gerçekleştirdik. Bundan gurur duyuyoruz. Ayrıca Müslüman ülkelerinin Filistin davasına verdiği destek bu şekilde ortaya çıkmış oldu." dedi.

Filistin'in Tokyo Büyükelçisi'nin Gazze'de yaşananları kendilerine ilk elden anlattığını aktaran Tamer, toplantıya katılan meslektaşlarının konuya ilişkin kendisine sorular yönelttiklerini kaydetti.

Tamer, katılımcı ülkelerin büyükelçilerinin de görüşlerini anlattıklarını söyledi.

İİT üye ülkeleri büyükelçilerinin daha sık toplanıp Filistin meselesi için yapılacaklar üzerine istişareleri sürdüreceklerini belirten Tamer şöyle devam etti:

"İslam ülkelerinin önündeki engeller, sıkıntılar, sorunlar nasıl ortadan kaldırabilir? Bunun üzerine görüş alışverişinde bulunmalarının iyi olacağını düşündük. Herkes çok memnun kaldı. Filistin Büyükelçisi de memnun kaldı. 'Geldiğimde kendimi çok yalnız hissetmiştim. Önce Arap ülkeleri büyükelçileri olarak toplandık şimdi de Türkiye Büyükelçiliği çatısı altında bir araya geldik. Bu beni mutlu etti.' diye konuştu. Ben de 'Bizler nefes aldığımız sürece sizler hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız.' dedim. Güzel bir görüşme oldu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri, görüşleri doğrultusunda Türkiye'nin Filistin politikasını Güney Kore'de de anlatmaya devam edeceklerini bildiren Tamer, "Allah, Filistinli kardeşlerimize kuvvet, sabır, metanet versin. Zor günler geçiriyorlar. Bütün İslam alemi zor günler geçiriyor. Allah böyle günlerde yardımcımız olsun." dedi.