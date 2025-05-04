Türkiye'den İsrail savaş uçaklarına uyarı sinyali

Soykırımcı İsrail'in 2 Mayıs'ta Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına düzenlediği saldırıya ilişkin çarpıcı bir iddiada bulunuldu.

İsrail basını, Suriye'ye yönelik son hava saldırılarında Türkiye'nin İsrail'e ait savaş uçaklarına müdahalede bulunduğunu yazdı.

Türk savaş uçaklarının saldırı esnasında İsrail jetlerine caydırma amacıyla uyarı sinyali gönderdiği kaydedildi.

İsrail Yayın Kurumu, Türkiye'nin müdahalesini doğrulayarak, "Türk uçaklarının uyarı sinyalleri gönderdiğini ve İsrail savaş uçaklarının Suriye hava sahasını terk etmelerini sağlamak için uçakları engellediğini" bildirdi.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, cuma gecesi savaş uçaklarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı bombalamıştı.

İsrail, Suriye'de Hama ve T4 hava üsleri de dahil olmak üzere askeri tesisleri hedef almıştı. Bu saldırılar Şam yönetiminin Türkiye'ye T4 üssünü devredeceği iddiaları sonrası gerçekleşmişti.

Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsız olduğunu açık açık dile getiren İsrailli bir güvenlik yetkilisi, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin" İsrail için "potansiyel bir tehdit" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.