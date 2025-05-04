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Dünya

Türkiye'den İsrail savaş uçaklarına uyarı sinyali

İsrail basını, 2 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları esnasında Türkiye'nin caydırma amaçlı İsrail savaş uçaklarına uyarı sinyali gönderdiğini bildirdi.

Star Gazetesi4 Mayıs 2025 Pazar 11:21 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail savaş uçaklarına uyarı sinyali
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Soykırımcı İsrail'in 2 Mayıs'ta Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına düzenlediği saldırıya ilişkin çarpıcı bir iddiada bulunuldu.

İsrail basını, Suriye'ye yönelik son hava saldırılarında Türkiye'nin İsrail'e ait savaş uçaklarına müdahalede bulunduğunu yazdı.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'İN SAVAŞ UÇAKLARINA UYARI SİNYALİ

Türk savaş uçaklarının saldırı esnasında İsrail jetlerine caydırma amacıyla uyarı sinyali gönderdiği kaydedildi.

İsrail Yayın Kurumu, Türkiye'nin müdahalesini doğrulayarak, "Türk uçaklarının uyarı sinyalleri gönderdiğini ve İsrail savaş uçaklarının Suriye hava sahasını terk etmelerini sağlamak için uçakları engellediğini" bildirdi.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, cuma gecesi savaş uçaklarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı bombalamıştı.

İsrail, Suriye'de Hama ve T4 hava üsleri de dahil olmak üzere askeri tesisleri hedef almıştı. Bu saldırılar Şam yönetiminin Türkiye'ye T4 üssünü devredeceği iddiaları sonrası gerçekleşmişti.

Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsız olduğunu açık açık dile getiren İsrailli bir güvenlik yetkilisi, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin" İsrail için "potansiyel bir tehdit" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

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