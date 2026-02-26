Türkiye'den Kerkük'te ihtiyaç sahibi ailelere yardım

TİKA Bağdat Koordinatörü Ömer Faruk Mergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde başlattıkları ramazan yardımı kapsamında Kerkük'te 450 aileye gıda yardımı yaptıklarını bildirdi.



Mergen, Bereket Sofrası sloganıyla başlatılan ramazan yardım çalışması çerçevesinde Irak genelinde 2 bin beş yüz aileye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Dağıttıkları yardım kolileriyle bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacının bir kısmını karşılamayı hedeflediklerini belirten Mergen, bu çalışmanın Musul ve Bağdat gibi kentlerde de devam edeceğini aktardı.



Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadeddin, TİKA'nın Kerkük'teki düşük gelirli aileleri bu ramazanda da unutmadığını dile getirerek, teşekkürlerini sundu.



İmadeddin, bir tek Kerkük'te değil Irak'ın birçok noktasında aynı çalışmanın yapılmasının büyük anlam taşıdığını vurguladı.

