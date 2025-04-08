TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Irak-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cabbar Abbas Casim Al Kınanı ve beraberindeki heyet ile görüştü.



Akar, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı.

"Bizim dileğimiz; ülkelerimizin ve vatandaşlarımızın bir taraftan güvenliği, diğer taraftan refahı, Irak'ın toprak bütünlüğü içinde Irak'ta yaşayan kardeşlerimizin mutlu, müreffeh ve güven içinde olması, aynı şekilde ülkemizin güven ve huzur içinde olması, birlikte karşılıklı işbirliğimizin geliştirilmesi, iyi komşuluk ilişkilerin ötesinde kardeşlik içinde birlikte rahat, huzur ve güven içinde yaşamak" diyen Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi gelişmeler sağlandığını anlattı.

Parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek noktasında da istekli ve kararlı olduklarını dile getiren Akar, Irak ile Türkiye arasındaki diğer alanlardaki ilişkilerde olduğu gibi parlamentolar arasındaki görüşmelerin de gelişeceğini söyledi.

İki ülkenin yüzyıllara varan ortak değerleri ve tarihi olduğunu bildiren Akar, "Yüzyılın çok ötesinde ilişkiye sahip iki ülkeyiz. Bunun da en güzel kanıtı şehitliklerimizde evlatlarımız beraber yatıyor." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece derin ve kapsamlı olduğunu ifade eden Akar, "Irak'ın toprak bütünlüğü, huzuru, istikrarı, Irak'taki barış bizim için çok önemli. Bunu asla kendimizden ayrı görmüyoruz." diye konuştu. Akar, bu konuda önemli adımlar atıldığını ve atılacağını belirtti.

Bu ziyaretlerle parlamentolar arası ilişkileri daha da güçlendireceklerini söyleyen Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin 4 başlık altında değerlendirilebileceğini belirtti.

Bunlardan ilkinin ülkelerin savunması ve güvenliği olduğunun altını çizen Akar, Irak'ın birliği, beraberliği toprak bütünlüğü, sınırların güvenliğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Temel amaçlarının Türkiye ve Irak vatandaşlarının huzur içinde yaşaması olduğunu aktaran Akar, ekonomi ve ticaret konusunda yapılacak işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

- "BU TERÖR BELASINDAN ÜLKELERİMİZİ İNŞALLAH KURTARACAĞIZ"

Terörle mücadele konusuna da değinen Akar, şunları söyledi:

"Terör örgütlerinin, teröristlerin hem Irak'a hem Türkiye'ye zararı açık. Bunu bizim artık gidermemiz lazım. Bunun adı ne olursa olsun, illegal silahlı hiçbir grubun olmasını kabul etmiyoruz. Savunma ve güvenlik hiyerarşisi neyse herkesin o hiyerarşinin içinde olması lazım. Bunun dışında kalan tüm illegal silahlı gruplara, terör gruplarına, teröristlere karşı azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu konuda sizlerle her türlü işbirliğine açık olduğumuzu defaatle dile getirmiş bulunuyoruz. Teröristler, uluslararası kamuoyunu aldatmaya yönelik olarak süratle isim değiştiriyorlar. Çünkü Batıda, Avrupa Birliğinde, ABD'de veya diğer ülkelerde bir örgütün 'terörist örgüt' olabilmesi için belli bir süreç var, bu da uzun zaman alıyor. Uzun bir süreç sonunda bu terör örgütü olarak kabul ediliyor. Mesela PKK. Fakat bir anda bu ismini değiştiriyor ve 'Benim adım YPG' diyor. Bu sefer yeni bir süreç başlıyor. Burada birbirimize lazımız. Bizi meşgul edip, burada enerjimizi, zamanımızı, paramızı harcatıp, yavaşlatmak isteyenleri görmemiz lazım. Biz işbirliğiyle mücadele etmek suretiyle bu terör belasından ülkelerimizi inşallah kurtaracağız. Ondan sonra tüm enerjimizi, zamanımızı, gücümüzü vatandaşımızın refahı için ayıracağız."

- "ORTAK BİR VİZYON ORTAYA KOYMAK DURUMUNDAYIZ"

Irak-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Al Kınanı, sıcak karşılama için teşekkür ederek iki ülke arasındaki parlamenter diplomasinin diğer ilişkilere paralel gittiğini söyledi.

İki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliğinin devam ettiğini, parlamentolar arasında ve diğer alanlarda ortak komisyonların çalışmalarını sürdürdüğünü, ekonomik ilişkilerin kendini gösterdiğini belirten Al Kınanı, bir tür endişenin bölgeye hakim olduğunu, güvenlikle ilgili yaşanan birtakım olayların iki ülkeyi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

İki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Al Kınanı, "Ortak bir vizyon ortaya koymak durumundayız. Bölgede olup bitenlerle ilgili sessiz kalamayız." dedi.

İsrail'in saldırılarına ve Suriye'de yaşananlara da işaret eden Al Kınanı, Suriye halkının güvenliğini önemsediklerini, Suriye'deki istikrarın Türkiye ve Irak'ın da istikrarını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Irak hükümetinin kendi dağlarında yerleşik bulunan silahlı grupları "terör örgütü" olarak adlandırdığını, gerek askeri gerek siyasi bütün etkinliklerini yasakladığını anlatan ve Beşli Güvenlik Zirvesi'nin çalışmalarını son derece önemsediklerini ifade eden Al Kınanı, "Terör her nerede olursa olsun terördür. Irak halkı bu konudan çok çekmiştir. İşbirliğine son derece gereksinim vardır." ifadelerini kullandı.