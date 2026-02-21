Suriye ile Türkiye arasında diplomatik ve teknik temaslar hız kazanıyor. Son olarak iki ülkenin güvenlik bürokrasisi, personel eğitimi ve profesyonel gelişim konularında güçlerini birleştirme kararı aldı. Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre; Şam yönetimi ile Türk heyeti arasında gerçekleştirilen üst düzey toplantıda, emniyet teşkilatlarının verimliliğini artıracak ortak bir yol haritası belirlendi.

GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM: ORTAK EĞİTİM PROGRAMLARI

Toplantı, Suriye İçişleri Bakanlığı Nitelendirme ve Eğitim Dairesi Müdürü Dr. Hüseyin Salman ile Türk İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tümgeneral Gökhan Demirtola başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleşti. Görüşmelerin odak noktasını, mevcut eğitim programlarının modernize edilmesi ve güvenlik uzmanlık alanlarında ortak çalışma kanallarının açılması oluşturdu.

"STRATEJİK ORTAKLIK MODERN STANDARTLARI GETİRECEK"

Türk heyetine başkanlık eden Tümgeneral Gökhan Demirtola, görüşmeler sırasında "stratejik ortaklık" vurgusu yaptı. Demirtola, iki ülke arasındaki bu koordinasyonun, bölgesel güvenlik ve modern operasyonel standartlara ulaşma konusunda belirleyici bir rol oynayacağını ifade etti. Özellikle teknik iletişim kanallarının dijitalleşmesi ve eğitmen kadrolarının karşılıklı tecrübe paylaşımı yapması konusunda fikir birliğine varıldı.

İŞ BİRLİĞİNİN TEMEL MADDELERİ:

Personel Verimliliği: Güvenlik görevlilerinin sahadaki profesyonel hazırlık süreçleri iyileştirilecek.

Teknik İletişim: İki bakanlık arasındaki teknik bilgi akışı ve iletişim altyapısı güçlendirilecek.

Uluslararası Standartlar: Eğitim müfredatları, küresel güvenlik normlarına göre güncellenecek.

Eğitmen Hazırlığı: Her iki ülkenin güvenlik akademileri arasında eğitmen değişim ve hazırlık programları başlatılacak.

SURİYE VE TÜRKİYE'DEN ORTAK VİZYON

Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri, bu adımın her iki ülkenin de güvenlik kapasitesini tahkim edeceğini belirtti. Uzmanlar, bu tür kurumsal iş birliklerinin sadece personel eğitimini değil, aynı zamanda sınır güvenliği ve suçla mücadele gibi operasyonel alanları da dolaylı olarak olumlu etkileyeceğini öngörüyor.

Görüşmelerin sonunda, iki ülke bakanlıklarının modern güvenlik yaklaşımlarını hayata geçirmek adına yeni projeler geliştirmeye devam edeceği bildirildi.