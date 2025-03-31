Türkiye'nin savunma sanayisinden çekinen Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, binlerce Filistinliyi katleden İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve "Gazze Kasabı" Netanyahu ile Kudüs'te ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

'TÜRKİYE KORKUSU' YUNANİSTAN'A BUNU DA YAPTIRDI

Miçotakis, "Gazze Kasabı" Netanyahu ile görüşmesinde başta savunma olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Yunanistan'a yatırım yapmak için "birçok fırsat" bulunduğunu söyleyen Netanyahu, görüşmede "güvenlik sorunları, ekonomik fırsatlar ve bölgede kalıcı barışı" ele alacaklarını bildirdi.

İki ülkenin enerji projelerinin bölgedeki istikrar için önemli olduğunu savunan Miçotakis de İsrail ile Yunanistan arasında ekonomik işbirliğinin yanı sıra savunma işbirliğine odaklanmak istediğini söyledi. Tüm bu yaşananlar Yunan basınında yankı uyandırdı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki büyük gelişiminden endişe duyan Yunanistan'ın soykırımcı İsrail ile görüşmesine yakından odaklanan Yunan basını, "Mitsotakis ve Netanyahu'nun İsrail'de görüştükleri: Savunma sanayi iş birliği ve Türkiye'ye karşı bir denge" başlığıyla bir haber yayımladı.

Haberde, Türkiye'den çekinen Yunanistan ile soykırımcı İsrail'in modern silah sistemlerinin ortak üretimi de dahil olmak üzere savunma iş birliğini artırmak istedikleri aktarıldı. "Yunanistan ve İsrail arasındaki stratejik ilişki yeni bir seviyeye ulaşıyor" diyen Yunan basını, her iki ülkenin de savunma iş birliklerini derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti. Ayrıca sözde işbirliğinin gelişmiş silah sistemlerinin ortak üretimi yoluyla olabileceği ifade edildi.

Yunan basını, Miçotakis'in Herzog ve Netanyahu ile görüşmesinin dışında İsrail Savunma Bakanlığı (SIBAT) yetkilileri ve İsrail savunma sanayisinin üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmesine dikkat çekti. Bu görüşmenin konusunun da savunma ve teknolji alanında iş birliği ve ortak üretim fırsatlarını içerdiği aktırıldı.

Türkiye'nin binlerce çocuk ve kadın dahil sivilleri katleden İsrail'e karşı tutumuna değinen Yunan basını, Türkiye'nin Suriye politikasına da değindi.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE'YE KARŞI F-35 PLANI SUYA DÜŞEBİLİR

Ülke basını, Yunanistan'ın İsrail'den medet umduğunu ve Yunanistan için İsrail'in Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması çabalarına karşı çıkacağına inandığı bildirdi. Türkiye'ye F-35 satışında endişe duyan Yunanistan'ın İsrail ile birleşip ABD'nin kararını etkileyebileceği ima edildi. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumundaki senaryoya dikkat çekilen haberde, "Bu, yaptırımların kaldırılması Atina'nın F-35'leri halihazırda edindiği Rafale jetleriyle birleştirmesinden elde etmeyi beklediği stratejik üstünlüğü zayıflatabileceğinden, doğrudan Yunanistan'ı etkileyecektir." denildi.

Yunanistan'ın bu konuda ABD kararlarını etkileme yeteneğinin sınırlı olduğu hatırlatılan haberde, Atina'nın bu tartışmaya alenen katılmaktan kaçınmak istediği belirtildi. Yunanistan'ın Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine karşı tavır almakta korktuğunu yazan Yunan basını, geçimiş dönemlerde Mitsotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı skandalları hatırlattı.

Yunanistan'ın İsrail ile ittifakının ülkeye bir dayanak noktası sağladığını ifade eden Yunan basını, bu işbirliğinin yeni ABD yönetimiyle de iletişim kanalı açacağını iddia etti.

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