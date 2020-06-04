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Dünya

Türkiye'den Kovid-19 sürecinde Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı yaptı.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 18:09 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 18:09
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Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, Kovid-19 ile mücadelede kullanılan yüz maskelerin olduğu kolileri Andorra Dışişleri Bakanı Maria Ubach Font'a teslim etti.

Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu, sosyal medya hesaplarından "Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası dayanışmanın bayraktarlığını yapmaya devam ediyor." paylaşımına yer verdi.

Andorra Dışişleri Bakanı Font da twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Büyükelçi Cihad Erginay ve Başkonsolos Güçlü Kalafat'ı burada ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Türkiye ve Andorra, karşılıklı iyi ikili ilişkilerine devam etmektedir. Maske bağışından dolayı Türkiye Dışişleri Bakanlığına ve Dilma tekstile çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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