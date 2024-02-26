Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki neticelerine ilişkin duruşmada sunum yaptı.

* İsrail Gazze'ye Orta Çağ karanlığı yaşatıyor.

* Şu anda Filistinliler, İsrail'in boğucu işgali altında çok zor koşullarda yaşamaktadır. Filistinlilerin yaşam haklarına el konulmuştur. Bu uygulamalar Ortaçağ'dan daha kötüsüne benzetilmektedir.

* Filistinlilerin yaşam alanına el konuldu.

* BM görevlerini yerine getirememektedir.

* Bugün Filistin halkı sadece kurtuluş ve onur peşindedir. İsrail'in tüm hareketlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu düşünüyoruz ve koşulsuz biçimde bunların sona erdirilmesini talep ediyoruz.

* İsrail'in Gazze'deki işgali BM kararlarına da aykırıdır.

* İsrail bölgede demografiyi değiştiriyor.

* İsrail'in son dönemdeki yapmış olduğu eylemler, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının statüsünü değiştirmeyi amaçlamaktadır ve koşulsuz olarak kabul edilemezdir

* İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim'de başlamadı. Bu çatışma bir önceki yüzyıla uzanmaktadır. Barışın önündeki engel açıktır. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin derinleşmesi, iki devletli çözümünün uygulanmaması, yan yana iki devlet çözümünün hayata geçirmemesidir.

* Bugün Filistin halkı sadece kurtuluş ve onur peşindedir. İsrail'in tüm hareketlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu düşünüyoruz ve koşulsuz biçimde bunların sona erdirilmesini talep ediyoruz.

* Türkiye İsrail'in Filistin halkına yönelttiği saldırılara kayıtsız kalamaz.

* İsrail'in ibadethane saldırıları artıyor.

* İsrail Filistin topraklarını işgal etmiştir.

* İsrail, Filistin'de uluslararası hukuka uymak zorundadır.

* İsrail işgalci bir devlettir. İsrail'den hesap sorulmalıdır.

* İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı.

* Türkiye çok güçlü ve açık bir şekilde İsrail'in sivillere karşı yapmış olduğu tüm bu eylemleri reddetmekte ve kınamaktadır. Hiç bir şekilde koşulda bunlar kabul edilemez.

* BMGK 1980 yılında 478 sayılı kararıyla İsrail'in atmış olduğu bu adımların uluslararası hukukun ihlali olduğuna karar vermiştir. Bu bağlamda İsrail'in atmış olduğu adımların Kudüs şehrinin statüsünün değiştirilmesine yönelik olduğunu ve bu noktada bir ihlal olduğunu ortaya koymuştur

* Türkiye, İsrail'in Harem-i Şerif'teki hukuk dışı eylemlerini kabul etmemektedir. Harem-i Şerif'in statüsü ihlal edilmektedir.

* Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa Müslümanlar için en kutsal mekanlardan, Müslüman mabedi olarak kutsallığı korunmalı.