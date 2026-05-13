  Ankara yardım elini uzattı! Teşekkür ettiler: Türkiye bizim onurumuzdur
Ankara yardım elini uzattı! Teşekkür ettiler: Türkiye bizim onurumuzdur

Türkiye'den gönderilen insani yardım çadırları, İsrail saldırılarında evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlı ailelerin barınma koşullarını iyileştirirken, savaşın gölgesinde kalan aileler için geçici de olsa yaşam alanı oluşturuyor. İsrail'in güneydeki Harayib beldesine düzenlediği saldırılar nedeniyle 4 kişilik ailesiyle birlikte Beyrut'a göç etmek zorunda kaldıklarını söyleyen 13 yaşındaki Hüseyin Habbuş, Ankara'nın gönderdiği yardımlara teşekkür ederek 'Türkiye bizim ailemizdir ve onurumuzdur. Allah onların gençlerini ve ailelerini korusun.' ifadelerini kullandı.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye'den Lübnan'a ulaştırılan yardım gemisindeki 7 bin 200 çadırın kurulumu sürüyor.

Bu kapsamda Beyrut'taki spor kompleksinde oluşturulan alanda 200 çadır hazır hale getirildi. AFAD ekiplerinin koordinasyonunda kurulan çadırlara, İsrail saldırıları nedeniyle evlerinden edilen aileler yerleştiriliyor.

Dahiye, güney ve doğu bölgelerinden gelen yaklaşık 1500 kişinin barındığı spor kompleksinde, çadırların tamamlanmasıyla birlikte kapasitenin 2 bin 500 kişiye çıkarılması hedefleniyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi.

"OKULUMA VE KÖYÜME YENİDEN GİTMEK İSTİYORUM"

Lübnanlı 13 yaşındaki Hüseyin Habbuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in güneydeki Harayib beldesine düzenlediği saldırılar nedeniyle 4 kişilik ailesiyle birlikte Beyrut'a göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Köylerinin ve evlerinin yıkıldığını anlatan Habbuş, "İsrail bizi evlerimize gitmekten mahrum bıraktı. Okullarımıza gitmekten mahrum bıraktı. Evimiz yıkıldı, köyümüz yıkıldı." dedi.

Türkiye'ye teşekkür eden Lübnanlı çocuk, "Türkiye bizim ailemizdir ve onurumuzdur. Allah onların gençlerini ve ailelerini korusun." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarını özlediğini söyleyen Habbuş, günlerini çadır kentte oyun oynayarak geçirdiklerini belirterek, "Ama evime, okuluma ve köyüme yeniden gitmek istiyorum. Benim sevdiğim her şey orada." diye konuştu.

"İNSAN EVİNDEN ÇIKINCA PSİKOLOJİK OLARAK RAHAT EDEMEZ"

İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan 60 yaşındaki Mahmud Halil Ayaş da ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle evlerine dönemediğini söyledi.

Güneyli olduğunu ve Beyrut'un Dahiye bölgesinde yaşadığını belirten Ayaş, saldırılar nedeniyle ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda kaldığını anlattı.

Türkiye'ye teşekkür eden Ayaş, "İnsan evinden çıkınca onu saraya da koysan psikolojik olarak rahat edemez. Ama burada Kızılhaç ve çeşitli dernekler yardım ediyor. Türkiye de destek oluyor. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarının kısa sürede sona ermeyeceğini düşündüğünü dile getiren Ayaş, "Güneyde ne olduğunu görüyorsunuz, (Beyrut'un güneyindeki) Dahiye'de ne olduğunu da görüyorsunuz. Bu katliamlar nedeniyle insanlar kendini güvende hissetmiyor." dedi.

Ayaş, ailesiyle önce Ciyye bölgesine sığındıklarını, daha sonra zor şartlar nedeniyle Beyrut'taki spor kompleksine geldiklerini belirterek, bir an önce evine dönmek istediğini söyledi.

Spor kompleksindeki çadırların kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade eden Ayaş, "Biz direniyoruz. Bizi sokakta yatırırlarsa sokakta yatarız. Yeter ki Allah İsrail'i yenilgiye uğratsın." diye konuştu.

