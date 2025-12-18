İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7376
  • EURO
    50,2074
  • ALTIN
    5943.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'den Nijer'de sürdürülebilir balıkçılığa güçlü katkı! Tam donanımlı tesis kuruldu
Dünya

Türkiye'den Nijer'de sürdürülebilir balıkçılığa güçlü katkı! Tam donanımlı tesis kuruldu

TİKA, Nijer'in Tahaoua kentinde balık üreticilerini desteklemek amacıyla üniversite bünyesinde kuluçkahane ve balık yemi üretim ünitesi kurarak balıkçılıkta sürdürülebilirliği hedefleyen önemli bir projeyi hayata geçirdi.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Türkiye'den Nijer'de sürdürülebilir balıkçılığa güçlü katkı! Tam donanımlı tesis kuruldu
ABONE OL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tahaoua kenti ve çevresinde faaliyet gösteren balık üreticilerine destek sağlamak amacıyla Tahaoua Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Ziraat Fakültesine kuluçkahane ve balık yemi üretim ünitesi kuruldu.

Modern altyapıyla kurulan üretim tesisinin açılış ve teslim töreni, TİKA Niamey Koordinatörü Ali Kurt'un yanı sıra üniversitede görev yapan akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TİKA, Afganistan'da umut inşa ediyor! Türkiye'nin desteğiyle 30 bin öğrenci okula kavuştu

Balık üreticilerine destek sağlamak amacıyla kurulan kuluçkahane ve balık yemi üretim ünitesi projesiyle balıkçılık alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığının, balık üreticilerine yavru balık, yem ve teknik destek sağlanmasını amaçlayan "Guiche Unique 3A" inisiyatifi kapsamında hayata geçirilen proje ile üniversitenin üretim ve eğitim altyapısı da güçlendirildi.

Proje kapsamında, yavru balık üretim altyapısı modern ekipmanlarla desteklenirken, tedarik süreçlerini kolaylaştıracak çeşitli malzemeler de üniversiteye teslim edildi.

Bu malzemeler arasında anaç balıklar, balık yemi, yumurtlama hormonu, sağlık kitleri, su arıtma cihazı, oksijen ünitesi, pH metre, oksimetre, su analiz kitleri, hassas teraziler, balık ağları ile balık yemi üretiminde kullanılan ekipmanlar yer aldı.

Tesis sayesinde akademisyenler ile lisansüstü öğrenciler, yerli ve yeni balık türleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütebilecek, bölgedeki üreticiler nitelikli yavru balık ve yem teminine de daha kolay erişebilecek.

- NİJER'DE ALTERNATİF ÜRETİM MODELLERİ YAYGINLAŞIYOR

Nijer'de nüfusun büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken alternatif üretim modelleri de giderek yaygınlaştı.

Nijer hükümetinin öncelikli politika alanları arasında, tatlı su ve havuz balıkçılığı başta olmak üzere modern ve entegre üretim tesislerinin geliştirilmesi yer aldı.

Nijer Çevre ve Su İşleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Guiche Unique 3A" modeli, dışa bağımlılığı azaltarak entegre balıkçılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sundu.

TİKA'nın Tahaoua'da hayata geçirdiği projeyle söz konusu modelle uyumlu şekilde balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliği desteklenecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.