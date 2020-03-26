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Dünya

Türkiye'den Kırgızistan'a büyük sağlık desteği

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2017'de inşaatı tamamlanan 52 yatak kapasiteli Türkiye-Kırgızistan Dostluk Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi olarak hizmete açılacak.

AA26 Mart 2020 Perşembe 11:38 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:38
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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, küresel çapta yayılan ve Kırgızistan'da da görülen Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye-Kırgızistan Dostluk Hastanesi'nin Kırgızistan Sağlık Bakanlığına devri için gerekli sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Hastanenin ahdi zeminini oluşturan ilgili anlaşmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde onay sürecinde olduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye tarafından, salgın etkisini yitirene kadar ya da iki ülke sağlık bakanlıkları tarafından ortak işletme süreci başlatılana kadar Türkiye-Kırgızistan Dostluk Hastanesi'nin kısmi olarak kullanılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından Bişkek'te kurulan ve modern tanı ve tedavi tıbbi malzemeleriyle donatılan hastanede, laboratuvar merkezleri, iki ameliyathane, üç yoğun bakım ünitesi, anjiyo ve görüntüleme bölümleri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye-Kırgızistan Dostluk Hastanesi'nin açılması, müşterek yönetilmesi ve devredilmesini öngören anlaşmayı 30 Mayıs 2019'da imzalamıştı.

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