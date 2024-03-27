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Dünya

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da son dönemde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 15:26 - Güncelleme:
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırılarına kınama
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Bakanlık, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Pakistan'da son dönemde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin "kardeş Pakistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklemeyi" sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Pakistan halkının daima yanında olacağı kaydedildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna 26 Mart'ta düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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