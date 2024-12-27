Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ile bir araya geldi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yusuf, ülkenin doğusundaki Port Sudan'da bulunan ofisinde Yıldız'ı kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Bakan Yusuf'un Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret de değerlendirildi.

Yusuf, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ziraat Katılım Bankasının Port Sudan'da faaliyete geçmesi ile Türk Hava Yollarının seferlerinin yeniden başlaması için sarf edilen çabaları överek, bütün bu gelişmelerin olumlu olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Yıldız ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalkınma konularında çalışmak üzere TİKA'nın ve bankacılık alanında Ziraat Katılım Bankasının Port Sudan'da ofislerinin açılması ile ülkedeki temsillerinin genişleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın 13 Aralık'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesini hatırlatan Yıldız, ikili ziyaretlerin artırılması konusunda bakanla mutabık kaldığını belirtti.

Yıldız, ayrıca, iki ülke arasında kurulan Karma Ekonomik Komisyonun yeniden toplanması konusunda da mutabakat sağladıklarını kaydetti.

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