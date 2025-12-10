Türkiye'den Sudan'a dev destek... BM: Bugüne kadarki en büyük ayni bağış

IOM'den Türkiye'nin Sudan'da yerinden edilen ailelere yönelik desteğine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sudan genelinde insani ihtiyaçların artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla, devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş toplulukları desteklemek amacıyla IOM'a 30 bin çadır bağışladı. Bu bağış, IOM'un Sudan için bugüne kadar aldığı en büyük ayni barınma bağışı oldu." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, bu bağışın, Sudan'ın dünyanın en ciddi insani acil durumlarından biriyle karşı karşıya olduğu kritik bir zamanda geldiği vurgulandı.



Sudan'da 11,6 milyon kişinin acil barınmaya ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, şu anda gereksinimlerin sadece yüzde 9,4'ünün karşılandığına işaret edildi.



Sudan'da milyonlarca ailenin çatışma nedeniyle yerinden edildiği kaydedilen açıklamada, çoğunun aşırı kalabalık veya geçici yerleşim yerlerine yeterli koruma olmadan ulaştığı belirtildi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BU KATKISI HEM YERİNDE HEM DE ÇOK DEĞERLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OM Genel Direktörü Amy Pope, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu katkısı hem yerinde hem de çok değerli." ifadesini kullandı.

Sudan'da pek çok ailenin en temel korumadan dahi yoksun yaşadığına işaret eden Pope, "Bu destek, IOM ve ortaklarının barınma müdahalesini genişletmesine ve neredeyse her şeyini kaybetmiş ailelere ulaşarak onlara daha güvenli bir konaklama, hayatlarını yeniden kurarken küçük bir güvenlik önlemi sağlamasına olanak tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.