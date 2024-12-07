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Dünya

Türkiye'den Suriye ile ilgili 8 maddelik tez

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanları Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geliyor. Kritik zirvede Türkiye, Suriye ile ilgili masaya 8 maddelik tez getirecek.

7 Aralık 2024 Cumartesi 08:33 - Güncelleme:
Türkiye'den Suriye ile ilgili 8 maddelik tez
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Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanları Doha'da bir araya geliyor. Suriye'deki son gelişmelerin ele alınacağı üçlü zirvede Ankara, rejimin halkıyla barışmasını da içeren 8 noktaya dikkat çekecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi; Katar'ın başkenti Doha'da Suriye'deki gelişmeleri görüşecek.

Ankara, Suriye ile ilgili masaya 8 maddelik tez getirdi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haberine göre, işte o maddeler...

- Rejimin kendi halkıyla uzlaşmaması, sivillerin hedef alınması olayları tetikledi.

- 2011'deki hatalar tekrarlanmamalı. Savaş yerine uzlaşma aranmalı.

- Astana sürecinde sağlanan ateşkesi Esad değerlendirmedi, bu hata da tekrarlanmamalı.

- Rejim gerçekçi olmalı ve bu defa muhalefetle anlaşmak için samimi bir çaba harcanmalı.

- Kalıcı barışa dönük bir süreç başlamak zorunda.

- Türkiye için Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği esastır.

- Rejimin tüm halkları, dini grupları kapsayıcı bir yönetim sunması barışın ana unsuru olacaktır. Türkiye olarak bunun desteklemeye hazırız.

- Terörle mücadeleden taviz vermeyiz.

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