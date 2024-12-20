Türkiye'den Suriyelilerin geri dönüşü için iki aşamalı plan

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Savunma sanayisi ekosisteminin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirecek şekilde güçlendirmek gayesiyle hareket ettiklerini anlatan Güler, "Savunma ve güvenlik birimleri için Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na ayrılan kaynak da dahil edildiğinde 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek öngörülmektedir." diye konuştu.

Bu alanda güçlü bir siyasi iradeyle adeta devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Güler, 2002'de sadece 62 savunma projesi yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlılık oranıyla yürütülürken, gelinen noktada yüzde 80'e varan yerlilik oranıyla proje sayısının 20 kat artarak 1132'ye yükseldiğini dile getirdi.

Bakan Güler, 2023 yılı sonu itibarıyla toplam savunma ve havacılık sektörü cirosunun 15,5 milyar dolara ulaştığını, 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2023 yılında 5,5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirlerinin 2024 yılının 11 ayında 5,8 milyar dolara ulaştığını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte alamadığımız bazı nitelikli ürünleri bugün ihraç eden bir noktadayız. Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e, İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi yaklaşık 230'a çıkmış ve Türk savunma sanayi ürünleri küresel ligde ön planda yer almaya başlamıştır. 2024 yılında uzay, hava, kara, deniz ve elektronik harp ve AR-GE alanlarında birçok önemli projeyi hayata geçirmişiz. Beşinci Nesil Milli Muharip Uçağı KAAN ve HÜRJET uçuş testlerine devam edilmiş GÖKBEY helikopterlerin ilk teslimatı gerçekleştirilmiştir. KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı prototip üretilme test uçuşları sürerken, ANKA 3, Bayraktar TB3, TB2, AKINCI ve AKSUNGUR İHA'ların kabulleri gerçekleştirilmiştir. Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinden iniş destek ekipmanları kullanmadan iniş ve kalkış yapmıştır."

- "SON GELİŞMELERLE BİRLİKTE BU SAYI 1,5 İLA 2 KATINA ÇIKTI"

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin, Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, son dönemde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve Beşşar Esed rejimin devrilmesinin bu süreci hızlandırdığını belirtti.

İçişleri Bakanlığının 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 1,5 ila 2 katına çıktığını belirttiğini aktaran Güler, "Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan tedbirlere değinen Güler, "Türkiye, coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde, vatan topraklarının sınır ötesinden itibaren emniyete alınması prensibi çerçevesinde, uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmanın, Türkiye'nin en doğal hakkı olduğu her platformda dile getirilmiş ve bu kapsamda faaliyetler icra edilmiş, edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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