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Dünya

Türkiye'den Ukrayna ordusuna 205 milyon TL'lik yardım

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Türkiye ile askeri-mali iş birliği ve yardım anlaşmasını onayladığını duyurdu.

DHA26 Haziran 2020 Cuma 07:56 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 07:56
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Ukrayna Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için mali yardımda bulunmasını öngören anlaşmanın onaylandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, 3 Şubat’ta Kiev’de iki ülke liderlerinin katılımıyla düzenlenen Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı’nda imzalanmıştı.

Türkiye’nin Ukrayna’ya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımı için 205 milyon TL tutarında mali yardım sağlayacağı duyuruldu. Bu kaynak ile ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde Ukraynalı askerlere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilecek eğitimlerin masraflarının karşılanacağı açıklandı.

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