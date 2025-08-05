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Dünya

Türkiye'den Ukrayna'ya tam destek mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, resmi görevine başlayan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Topçu, ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik tam desteğini yineledi.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 12:56 - Güncelleme:
Türkiye'den Ukrayna'ya tam destek mesajı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal'in resmi görevine başlaması üzerine ziyarette bulundu. Başdanışman Topçu'ya, AK Parti eski Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu da eşlik etti. Topçu, ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik tam desteğini yineledi.

İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes görüşmelerine dikkati çeken Başdanışman Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da titizlikle ve önemle takip ettiği sürecin umut verici olduğunu belirtti. Rusya'nın 30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece Kiev'e düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Topçu, Ukraynalı sivillerin yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Ukrayna Büyükelçiliğinin taziye defterini de doldurdu.

Büyükelçi Celal ise yaptığı konuşmada, Türkiye'de ülkesini temsil etmekten büyük memnuniyet duyduğunu, stratejik ortak iki dost ülkenin var olan her alandaki iyi ilişkilerine katkıda bulunmak için gayret göstereceğini belirterek, Topçu'ya ve 24-25'inci Dönem AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu'ya teşekkür etti.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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