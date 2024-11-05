Başkan Erdoğan, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatları devlet başkanları ile buluşacak. Ziyarette FETÖ okullarının devri de görüşülecek.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan'da gerçekleştirilecek Tür Devletleri Teşkilatları Zirvesi için bugün Bişkek'te olacak. On birincisi düzenlenecek zirvede, Türk dünyasının güçlendirilmesi, ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, dijital gelecek ve herkes için güvenlik başlıkları önce çıkacak. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan liderleri ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

DEVİR TRAFİĞİ HIZLANDI

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kırgız yetkililerle yapacakları görüşmelerde FETÖ okulları ana gündem olacak. FETÖ, Kırgızistan'da bulunan okullarına devlet tarafından el konulmaması için 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çeşitli tedbirler almıştı. FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra, Kırgız Milli Eğitim Bakanlığını okulların mütevelli heyetlerine dahil etti ve "birlikte yönetelim" teklifinde bulundu. Ancak bunu paravan olarak kullanan FETÖ okullarını, Türkiye yakın markaja aldı. Türkiye, 17 bin öğrencinin eğitim gördüğü FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devri için görüşme trafiğini hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti bu anlamda çok büyük anlam taşıyor.

31 OKUL, 10 BİN ÖĞRENCİ

Kırgızistan, FETÖ' nün Orta Asya'da en geniş şekilde organize olduğu ülkelerden biri. FETÖ faaliyetleri Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen ardından başladı. Örgüte ait Sebat Uluslararası Eğitim Kurumları ve Kırgızistan Eğitim Bakanlığı arasında 2 Mayıs 1992'de iş birliği anlaşması imzalanmış. FETÖ, Kırgıziztan'daki faaliyetlerine "Sapat Eğitim Kurumları", "Silk Road Uluslararası Okulları" ve "Cambridge Uluslararası Okulları" isimleriyle devam ediyor. Sapat Eğitim Kurumları, bünyesinde 9 ilk ve orta okul, 22 lise ve Uluslararası Ala-Too Üniversitesi'ni barındırmaktadır. 2022-2023 yılında toplam 9 bin 977 öğrenciye ulaşan örgüt, 1992'den beri 17 bini aşkın öğrenciyi faaliyetlerine dâhil etmiş.

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