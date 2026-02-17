İSTANBUL 15°C / 6°C
  Dünya
  • Türkiye'den yardım talep ettiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Afrika devinin umutlarını yeşertti
Türkiye'den yardım talep ettiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Afrika devinin umutlarını yeşertti

Eritre'nin bağımsızlığını 1993'te kazanmasının ardından kıyı şeridini kaydeden ve komşu ülkelerle bu konuda sorun yaşayan Etiyopya'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Başbakan Abiy Ahmed, ülkesinin denize erişim arayışı noktasında Türkiye'den yardım talep ettiğini söyledi.

AA17 Şubat 2026 Salı 20:23 - Güncelleme:
Etiyopya Başbakanı Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Etiyopya'nın Sahra Altı Afrika'da en yoğun Türk yatırımlarından birine ev sahipliği yaptığını anımsatan Ahmed, Türk şirketlere ülkesinde daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Ahmed, heyetler arası ve baş başa görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, Etiyopya'nın bölgedeki stratejik öneminin Ankara tarafından kabul edildiğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEDİLER

Ülkesinin denize erişim arayışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ziyaretindeki en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Ahmed, bu konuda Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu ifade etti.

Eritre'nin bağımsızlığını 1993'te kazanmasının ardından kıyı şeridini kaydeden Etiyopya, kesintisiz ve güvenli bir deniz koridoruna erişimi temel önceliklerinden biri olarak değerlendiriyor.

