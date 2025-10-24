İSTANBUL 25°C / 17°C
Dünya

Türkiye'den yedikleri tokat sonları oldu! İsrailli şirket iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin, Gazze'ye yönelik katliamları nedeniyle İsrail'e uyguladığı ticaret yasağı İsrailli dev şirketi iflas ettirdi. Liman kenti Aşdod'da faaliyet gösteren ve demir çelik ihracat ithalatı yapan Shaul Gueta firmasına borçları nedeniyle kayyum atanacağı öğrenildi.

24 Ekim 2025 Cuma 17:29
Türkiye'den yedikleri tokat sonları oldu! İsrailli şirket iflas bayrağını çekti
İsrail basınına yansıyan haberlere göre şirket, Türkiye'nin ticaret yasağının ardından 105 milyon yeni İsrail şekeli (32 milyon dolardan fazla) borçlandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları öncesinde gelirinin yüzde 70'ini Türkiye pazarından sağlayan demir çelik ihracat-ithalatçısı Shaul Gueta şirketi, Türkiye'nin getirdiği ticaret yasağı nedeniyle iflas etti.

İsrail'in Beerşeva (Birüssebi) Bölge Mahkemesi, bankalara ve banka dışı kredi kuruluşlarına 32 milyon dolardan fazla borçlanan şirketin faaliyetlerini durdurarak kayyum atanması kararı verdi.

Atanan kayyumun şirketin tasfiyesine veya yeniden yapılanmasına karar vereceği aktarıldı.

2025 YILINDA ÇAKILDILAR

Mahkemeye sunulan Ağustos 2025 tarihli denetim raporunda, 2022'de cirosu 200 milyon şekel (yaklaşık 61 milyon dolar) olan şirketin 2025 yılının ilk yarısında sadece 35 milyon şekel (yaklaşık 11 milyon dolar) ciro yapabildiği kaydedildi.

Mahkemede İsrail'in Gazze'ye saldırılarının şirketin satış hacmi ve kar marjı üzerinde belirleyici etkisi olduğunu savunan şirket yetkilileri, şirketin gelir kaybının Türkiye'nin ticaret yasağından kaynaklandığını "Şirketin gelirinin büyük kısmı özellikle İsrail ile ticareti tamamen durduran Türkiye'ye yapılan ihracattan geliyordu." sözleriyle ifade etti.

